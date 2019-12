Podobně je na tom také Libor Zábranský mladší. Potomek dvojnásobného extraligového mistra se Vsetínem a v současnosti majitele brněnské Komety, jíž z manažerské pozice dovedl rovněž ke dvěma titulům v české nejvyšší soutěži. „Je pravda, že v posledních letech je tady takových kluků hodně. Asi to bude geny,“ usmívá se devatenáctiletý mladík.

Hokej byl pro odchovance Komety jasnou volbou, stejně jako pozice obránce. „Hrával jsem dřív i fotbal, ale v sezoně moc volna a času není. Jsme hokejová rodina, jiná možnost ani nebyla,“ přiznává Zábranský. „A pokud jde o post, tak jsem měl na vybranou. Troufnu si říct, že my obránci jsme chytřejší než útočníci, navíc hrát vzadu mě bavilo,“ prozrazuje kapitán současné juniorské reprezentace.

Táta umí kritizovat

Už když mluví, tak je cítit, jakým vzorem pro něj byl otec, který nastoupil do 40 utkání v NHL, je. Na záběry jeho zápasů však nekouká. „To snad už ani není dohledatelné,“ zavtipkuje. „Ale pamatuju si, že když hrál za Pardubice a vyloučili ho, tak jsem doma brečel. Přitom šlo o obyčejný extraligový zápas,“ vybaví si. „Jinak mě všechno naučil. Ví, jak prostředí funguje, v tom je to super,“ říká Zábranský a připouští, že hokej místy probírají i u jídla. „Hlavně teda, když jsem hrál špatně,“ pousměje se.

„Ale táta umí kritizovat i chválit. Hokejové záležitosti však většinou skončily odchodem ze zimáku. Domů jsme to moc netahali,“ podotýká Zábranský s tím, že vůdcovské schopnosti otce se odráží i na něm. Nyní působí třetí sezonu v zámoří. Letos ve WHL začal v mužstvu Saskatoon Blades a nyní nastupuje v dresu Moose Jaw Warriors. „Zajímavé je, že trenér, pod kterým teď hraju, nastupoval ještě proti tátovi,“ zdvihne prst. Pak ale trochu zvážní a přiznává, že své jméno nosit na zádech není snadné.

„Zvlášť v České republice, protože tady je povaha některých lidí taková, jaká je. Někdy si něco vyslechnu, ale takový je život. Neřeším to,“ naznačuje, že se setkává s narážkami na protekci. „Že bych se z toho hroutil, to ne, ale vždy se někdo najde, kdo rejpne, byť do toho tolik nevidí,“ dodává Libor Zábranský.

I to byl jeden z důvodů, proč se rozhodl zkusit štěstí za oceánem. „Tam se to totiž přeje všem. Musím říct, že si to užívám,“ líčí spokojeně. Angažmá si pochvaluje nejen po hokejové stránce. „Je to můj třetí rok. Jako člověk jsem se zocelil. Není to žádná sranda, zametají tam s vámi nahoru dolů, vůbec se na nic neptají,“ popisuje s tím, že jako Evropan má pozici vždy složitější.

„Když budete hrát stejně jako Kanaďan, dostane přednost on, protože je to jejich kluk. Nejdůležitější je ale vydržet, nezbláznit se z toho,“ vysvětluje Zábranský. Sám měl období, kdy toho chtěl nechat.

Premýšlel o návratu

„Po prvním měsíci jsem měl chuť sednout na letadlo a vrátit se do Brna, ale když vydržíte, nese to pak ovoce,“ přikyvuje s tím, že styl tamního hokeje mu už vyhovuje víc než evropský. Která cesta do NHL je lepší, si ale netroufá říct. „Každý má svou. Třeba Neči (Martin Nečas) prošel Kometou a teď je tam, kde je. Jiní kluci šli přes kanadskou juniorku. Těžko říct,“ pokrčí rameny.

Trochu ho mrzí, že probíhající světový šampionát juniorů v Ostravě a utkání českého týmu se kříží s extraligovými zápasy Komety a otec se nemůže přijet podívat.

„Ale ještě předtím než se táta vrátil na střídačku, za mnou párkrát v Americe byl, takže jsme se viděli. Teď už toho má hodně, věnuje se hlavně své práci,“ uvědomuje si Zábranský junior s tím, že do Ostravy ho přicestovali podpořit aspoň maminka, teta a bratranec.

Budoucnost zatím neřeší. „To je ještě daleko, mám dobrou pozici v Moose Jaw, tam chci hrát, máme mladý tým, takže mým za úkolem je pomáhat. Až skončí sezona, rozhodnu se co dál,“ uzavírá.