Libor ZábranskýZdroj: ČTK

Sezona 2021/2022

Před rokem na jaře hokejová Kometa angažovala zkušeného stratéga Jiřího Kalouse, který v roli asistenta působil třeba v české reprezentaci nebo v pražském Lvu v KHL.

Kdo by ovšem čekal, že se Kalous emancipuje od výrazného šéfa Komety, byl na omylu. Brno se už od úvodního kola potýkalo s kolísavými výsledky a při první reprezentační přestávce klub oznámil návrat Libora Zábranského na střídačku, oficiálně na Kalousovo vyžádaní a do role asistenta trenéra.

„Požádal jsem Libora Zábranského, jestli by nerozšířil realizační tým a nepřidal se k nám na střídačku. Libor na to přistoupil, půjde nám pomoct,“ pravil Kalous

Poprvé se Zábranský na střídačce tehdy jedenáctého týmu tabulky objevil po Karjala Cupu 18. listopadu, kdy Kometa vyhrála v Českých Budějovicích 3:2.

Ani pod dohledem šéfa ale dlouhodobé zlepšení nenastalo. Brňané se strachovali téměř až do úplného konce základní části o postup do předkola play-off. Do něj postoupili z desáté příčky a také v něm prohráli 2:3 na zápasy s Libercem.