Uspět na obou frontách, dosáhnout co nejvýš v extralize, ale i v záhy startující Champions Hockey League.

Cíl, s nímž už ve čtvrtek vstoupí hokejisté Škody Plzeň do ostré sezony.

V té uplynulé to Indiáni v nejvyšší domácí soutěži i v Lize mistrů dotáhli do semifinále vyřazovacích bojů. A i když finálové brány nakonec nerozrazili, spanilou jízdu sezonou si vyšperkovali bronzem.

„Minule jsme hráli semifinále a i nyní chceme dojít co nejdál,“ vyhlašuje slovenský reprezentant a opora plzeňské defenzivy Peter Čerešňák.

V Lize mistrů narazíte znovu na kvalitní soupeře. V základní skupině na finského mistra Hämeenlinnu, dánské šampiony z Rungstedu a Zug, který v nabité švýcarské lize skončil druhý.

Do play-off postoupí z každé skupiny jen dva celky, takže nás nečeká nic jednoduchého. Ale i my máme svou kvalitu a budeme to chtít ukázat. Souboje se zahraničními soupeři jsou atraktivní pro diváky a i pro nás hráče je porovnání s okolním světem výzvou.

V ofenzivě Zugu se představí ostřílený Jan Kovář, v minulé sezoně ještě opora bronzové Plzně. Jaké to bude bránit takového hráče?

Těžké, hodně těžké, ale těším se. V týmu Zugu mám navíc ještě švýcarského kamaráda, s nímž jsem hrál juniorskou soutěž v Kanadě. Ale platí to stejné. Chceme vyhrát, a to jak u nich, tak doma.

Na úvod se doma utkáte s Hämeenlinnou. Co by mělo na finské mistry platit? Čím je chcete zaskočit?

Loni jsme se střetli s jiným finským celkem Jyväskylä, takže zhruba víme, co máme čekat. Narazíme na bruslivého, nepříjemného a hokejově vyspělého soupeře. Na to se musíme nachystat, abychom se dostali do zápasu a mohli ukázat i svou sílu.

V přípravě jste jen vyhrávali, rozdávali brankové příděly. Jste nachystaní na ostrý vstup do sezony?

Příprava byla tradičně náročná. Počet přípravných zápasů se trochu snížil. Hráli jsme jen čtyři utkání a jdeme do Ligy mistrů. Ta nás prověří ještě víc. Budeme chtít uspět a postoupit ze skupiny dál. V minulé sezoně nám to jen prospělo. Ve chvílích, kdy se nám v extralize výsledkově až tak nevedlo, byly úspěchy v Lize mistrů skvělým povzbuzením. Zápasy se zahraničními soupeři táhly i diváky a věřím, že nás fanoušci přijdou povzbudit i nyní.