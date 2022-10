Dočkají se velkého debutu? O šanci v NHL se letos hlásí několik českých mladíků

„Kolega, kamarád a člověk, se kterým jsem v Litoměřicích začal vytvářet velký hokej, mi řekl, že se mu naskytla životní možnost a příležitost stát se hlavním trenérem Slavie. Proto mě požádal, abych ho uvolnil. Vždy zde odváděl kvalitní práci, takže pro nás nebude jednoduché tuto situaci vyřešit, ale došel jsem k závěru, že mu v žádném případě nechci bránit ve štěstí a klást mu překážky,“ doplnil předseda klubu Daniel Sadil.

Dosavadní vrchol

Litoměřický rodák začal s hokejem v severočeském městě jako hráč, později přesídlil do Ústí nad Labem, s nímž vybojoval postup do I. ligy. Zahrál si také v Itálii (Gherdëina) či v Norsku (Frisk), na sklonku kariéry přešel do Litoměřic, jimž pomohl ke stejnému úspěchu, jako ústeckému Slovanu. Z pozice hrajícího kouče následně plynule přešel do pozice trenéra či asistenta trenéra. Po jeho boku se na lavičce Stadionu vystřídala řada trenérských osobností jako Jindřich Setikovský, Miloš Říha mladší či David Bruk. Tvrzník ovšem zůstával stálicí, v severočeském celku si vyzkoušel také post sportovního manažera. Prozatímním vrcholem jeho trenérské kariéry bylo loňské vítězství Litoměřic v základní části druhé nejvyšší soutěže.

Šéfem litoměřické lavičky bude nadále Miroslav Přerost. „Náhradu za Dana Tvrzníka už máme téměř dotaženou, ale ještě to není podepsané. Oficiální představení proběhne nejpozději ve středu,“ vyjádřil se k situaci ředitel litoměřického klubu Jan Fišera.