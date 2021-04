„Je to skvělá zpráva pro celý litvínovský hokej. Honzovi to moc přeji, protože je to skromný a pracovitý hráč. Věřím, že si svůj sen splní a v NHL si vybuduje stabilní pozici,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Jan Myšák patřil už v mládeži k výjimečným hráčů v České republice. Ve svých začátcích ale talentovaný mladík hokeji zrovna nepropadl. „S rodiči jsem byl domluvený, že budu chodit na tréninky jen za párky v rohlíku. To byl tak jediný důvod, proč jsem tam chodil. Řekl bych, že mě to chytlo až tak v sedmi letech,“ vzpomíná šikovný forvard.V dorostu a juniorech ale patřil k nejlepším hráčům, které Česko v jeho ročníku mělo. Od čtrnácti let v mládežnickém hokeji naprosto dominoval. Díky svým výkonům se probojoval do A-týmu už v šestnácti letech. Překonal i slavného Roberta Reichela a stal se nejmladším hráčem v historii Litvínova, který naskočil do nejvyšší soutěže.

Jeho kariéra mířila raketově vzhůru a mladý útočník si v šestnácti letech zahrál na mistrovství světa do osmnácti let. O rok později reprezentoval Česko i na domácím MS do dvaceti let jako nejmladší člen výběru Václava Varadi. Po mistrovství světa zamířil z Litvínova do kanadské OHL. V týmu Hamilton Bulldogs opět patřil k nejlepším hráčům, kde sbíral více než bod na zápas. Z důvodu pandemie měly stopku všechny zámořské soutěže, a tak se rychlonohý šikula vrátil zpět do Litvínova. V říjnu proběhl odložený Draft do NHL, kde se stal Jan Myšák českou jedničkou, když si ho vybral slavný klub z Original Six Motréal Canadiens ve druhém kole jako 48. hráče celkově.

“Pořád se ještě trochu klepu, je to úplně super. Je těžké popsat své pocity, ale je to taková menší odměna za práci, kterou jsem dělal strašně dlouho. Je to první krůček k tomu mému snu, k té NHL, takže jsem z toho nadšený,“ říkal bezprostředně po draftu mladý útočník.

V listopadu si ho vyhlédli trenéři národního A-týmu a nominovali ho na finský Karjala Cup, tam si odbyl svůj debut v seniorské reprezentaci. Myšák se znovu probojoval i na MS U20 a pro turnaj v kanadském Edmontonu se stal kapitánem národního týmu. Po mistrovství světa opět zamířil do Kanady, aby mohl zabojovat o NHL. Osmnáctiletý talent se po novém roce udržel v sestavě Laval Rocket, který je farmářským týmem Montréal Canadiens. Za Rocket nastoupil do třinácti zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky. Nyní si otevřel cestu za svým snem, když podepsal nováčkovský kontrakt v NHL. “Mám z toho obrovskou radost. Je to pro mě odměna za všechnu práci, kterou jsem zatím odvedl. Beru to jako takový znamení, ukazatel, že se ubírám správným směrem. Jsem zase o krok blíž ke svému snu. Obrovské poděkování patří lidem, kteří stojí při mě. Podporují mě a pomáhají mi,” říká Jan Myšák.

Ondřej Vlk