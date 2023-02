NEJ třetí extraligové čtvrtiny: Sparťanský doktor Hořava či trable u automobilů

Zároveň ve svém prohlášení, které tak trochu připomíná památnou větu krále z pohádky Pyšná princezna „Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil“, doplnil, že by rád viděl obě potrestané země již na příštích hrách v Paříži. Podmínkou by byla pouze neutrální vlajka, jako tomu je například na tenisových turnajích pod záštitou organizací ATP a WTA.

Otázky okolo šampionátu v Praze a Ostravě

Šéf IIHF Luc Tardif se o předběžných podmínkách MOV rozpovídal na své misi v Helsinkách, kam přijel k příležitosti 100 dní do startu 87. mistrovství světa v hokeji, které bude hostit právě Finsko ve spolupráci s lotyšskou Rigou.

A stejně jako při lednové návštěvě juniorského šampionátu v Kanadě, i tentokrát čelil prezident hokejové federace zejména otázkám zaměřeným na Rusko a Bělorusko. Bez jejich účasti už se obešel loňský turnaj, stejně tak tomu bude i letos na mistrovství v Tampere a Rize.

Jenže stále není vyřešena otázka kolem turnaje v roce 2024, který budou hostit Praha společně s Ostravou. Není žádným tajemstvím, že v kancelářích IIHF se už nějakou dobu pracuje na tom, aby obě země s nálepkou válečného agresora obdržely jakousi hokejovou „milost“.

„Vždy děláme rozhodnutí s ohledem na bezpečnost hráčů včetně těch z Ruska a Běloruska. V tom budeme pokračovat i v budoucnu. A rovněž chci ujistit, že nepřijímáme rozhodnutí pod politickým nátlakem,“ pronesl Francouz v čele Mezinárodní hokejové federace.

„Rozhodně nedovolíme, aby jakýkoliv politický tlak ovlivnil naše rozhodnutí. Musíme zůstat mimo, pořádáme přeci hokejovou soutěž, neřešíme problémy světa,“ dodal Tardif.

Nejvíce však šéf IIHF šokoval při odpovědi na otázku týkající se morálních zásad. „Nezahrnuji morálku do našeho rozhodování. Jako člověk mám své vlastní názory, ale jako prezident IIHF musím rozhodnutí učinit jinak,“ prohlásil k velkému překvapení devětašedesátiletý funkcionář.

Jeho kontroverzní výroky okamžitě vyvolaly rozruch napříč celou hokejovou veřejností, s rychlou odpovědí poté přispěchal dokonce finský premiér Alexander Stubb. „Šlo o jasný nedostatek pochopení vazby mezi politikou a sportem. Rusko bude venku tak dlouho, dokud bude na Ukrajině,“ uvedl na svém twitterovém účtu.

Na závěr svého monologu pak Tardif doplnil, že doufá, že se Rusko a Bělorusko vrátí do mezinárodních hokejových soutěží co nejdříve. Dle jeho slov by to znamenalo, že válka je u konce.