„K Rusku a Bělorusku… Nevím, jestli jste to viděl, ale doněcká hokejová aréna byla před několika hodinami vybombardována,“ začal svou otázku zámořský novinář Ryan Kennedy, načež francouzský funkcionář původem z Kanady reagoval pouze upřeným pohledem.

Trest za válečnou propagandu. Mezinárodní hokejová federace pohrozila Rusku

„Což asi znamená, že jsou stále mimo hru. Existuje teď nějaký plán, aby se věci postupem času změnily?“ dokončil Kennedy svou myšlenku. A následoval sled šokujících odpovědí, nad kterými zůstává hokejové veřejnosti rozum stát.

„Již na posledním kongresu jsme hlasovali o jejich návratu. Další rozhodnutí bude na kongresu ve Finsku, který proběhne na konci května. Tam se rozhodneme, jestli se vrátí na jeden rok nebo ne,“ prozradil Tardif. „Za nás rozhoduje sjezd. A rozhodnutí je vždy založeno na bezpečnosti našich soutěží a hráčů, včetně Ruska i Běloruska,“ pokračoval devětašedesátiletý šéf hokejové federace.

Žádná politika, ale otázka bezpečnosti

Není žádným tajemstvím, že nejvyšší muž IIHF je velkým sympatizantem východní velmoci, kterou by on sám osobně rád viděl zpět na mezinárodních turnajích. Už v létě si během juniorského šampionátu postěžoval na to, jak neatraktivní jsou tyto akce bez účasti Rusů.

Váleční zločinci cítí křivdu. Bez nás to není hokej a vy to víte, zní z Ruska

„Snad se brzy zase vrátí,“ povzdechl si tehdy před zraky novinářů. Tentokrát se pro změnu rozpovídal o důvodech, které vedly k odebrání pořadatelství mistrovství světa hráčů do dvaceti let v ruských městech Novosibirsk a Omsk, odkud se šampionát přesunul právě do Kanady.

„Otázka zněla jasně. Bylo by to tam bezpečné? Jednoduchá odpověď: nebylo. Co kdyby fanoušci z ostatních zemí řekli něco špatného o Putinovi?“ rozpovídal se Tardif pro The Hockey News.

Luc TardifZdroj: Profimedia

„Rusové by navíc v tuto chvíli stejně nedostali víza, takže celkově šlo o jasné rozhodnutí. Tady nejde o politiku, ale bezpečnost. A o tom také budou všechna rozhodnutí,“ dodal.

A přestože se uznávaný novinář snažil, Tardifa nakonec k žádnému většímu vyjádření ohledně ruské agrese na Ukrajině nedotlačil. „Nemůžeme se nechat ovlivnit politickým nátlakem, vždyť konflikty momentálně hoří na více místech,“ zakončil velice zdrženlivě vzájemné povídání.