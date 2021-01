Rada IIHF podle očekávání odebrala pořadatelství politickými nepokoji rozbouřené zemi. Turnaj má spoluorganizovat i Lotyšsko, ale o novém dějišti se teprve rozhodne.

Lední hokej - ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Jen 121 dní. Tolik času zbývá do plánovaného zahájení letošního mistrovství světa v ledním hokeji. Kde se bude konat? To zatím není jasné. Jisté je jedno: v Bělorusku, které mělo turnaj pořádat spolu s Lotyšskem, to nebude. V pondělí o tom rozhodla Rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Jiný verdikt se snad ani nečekal.