Podle MF DNES si věřitelé nárokují bezmála 20 milionů korun. Klub navíc musí dorovnat své závazky vůči bývalým hráčům, kteří si žili v blahobytu. Nejdražší extraligová smlouva je na 290 tisíc měsíčně, další dvě přes sto tisíc. Podle informací Deníku však brali hráči v předchozích extraligových sezonách ještě mnohem větší gáži.

„Neznám přesné částky, ani podrobnosti, ale domnívám se, že je to z té poslední extraligové sezony,“ řekl Deníku tiskový mluvčí Pirátů Libor Kult. „Jako klub jsme totiž museli být vůči hokejovým subjektům vždy k danému datu bez dluhu, nebo mít uzavřené splátkové kalendáře, které jsme ale uzavírali až po sestupové sezoně. Předtím bylo vše doplacené,“ vysvětlil Kult.

Slovenský matador

To potvrdil i Martin Šagát. „Já jsem tady nebyl celou sezonu, ale ptal jsem se kluků a výplaty dostávali,“ svěřil se Deníku útočník Šagát, který přišel do Chomutova na konci ledna. Právě slovenský matador je mezi staršími hráči, kteří dostali výpověď. „Co vím, tak Chomutov byl celou sezonu ve špatném ekonomickém stavu, takže to nikoho asi moc překvapilo. Já to chápu.“