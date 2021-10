Magistr v arizonské poušti. Vejmelka září a sklízí chválu ze všech stran

Když v létě opouštěl brněnskou Kometua odcestoval do zámoří, žádné velké haló se nekonalo. Před kempem bylo téměř jasné, že se přesune do farmářského týmu Arizony. Jenže v přípravě zazářil a v prvních dvou zápasech NHL doslova uchvátil. Karel Vejmelka si mezi třemi tyčemi plní dětský sen a inkasuje chválu ze všech stran.„To je úplné sci-fi, nevím, co k tomu vlastně říct,“ řekl pětadvacetiletý brankář před svým debutem v NHL.

Karel Vejmelka zvládl svou premiéru v NHL na jedničku. | Foto: ČTK

Když v březnovém čtvrtfinále proti Třinci smutně lovil ze své brány jeden puk za druhým, asi si jen těžko dokázal představit, že by za šest měsíců stál na ledě Arizony jako brankářská jednička. Loňský rok se brněnské Kometě vůbec nepovedla Vejmelkovy výkony také příliš neoslnily. I proto třebíčského rodáka do zámoří nedoprovázelo žádné velké očekávání. Jenže začala příprava a českého brankáře jako by probral místy chladný jihozápadní arizonský vítr. V brankovišti dominoval, v přípravných zápasech nadchl a trenéři rázem překopávali plány. Dokonalá premiéra Žádná farma, rovnou s ním do vařící vody. „Karle, připrav se, dneska půjdeš na lavičku." Když se tuhle informaci dozvěděl od trenérského sboru, byl štěstím bez sebe. Nebo lépe řečeno si nebyl úplně jistý, jestli se nejedná o sen.Nejednalo. Sen se stal realitou. Vejmelka, který byl ještě před dvěma lety posílán na výpomoc do Třebíče, si poprvé odškrtne účast na zápase slavné NHL. Zkušený Carter Hutton, jednička Kojotů, hned v prvním zápase inkasoval „osmičku". Psychika šla do kytek a tým potřeboval po úvodním kolapsu nový impulz.„Karle, zavaž si brusle. Dneska jdeš do brány!" Pak už následoval jeho debut na ledě Buffala. Jaký byl? 32 pochytaných střel, jeden inkasovaný gól, fantastický výkon, první hvězda zápasu. Ano, řeč je stále o tom klukovi, který si ještě na jaře dodělával na univerzitě v Brně magisterský titul.„Sice jsme prohráli, ale hrozně mě těší, že jsem dostal šanci. Užíval jsem si to a snažil se nechat na ledě maximum," prozradil po zápase rozesmátý Vejmelka. Říká si o šanci Ohromil. Nejen celou Arizonu, ale třeba i trenéra soupeře. „Působil jistě, vedl si velice dobře," vzdal pětadvacetiletému brankáři hold kouč Buffala Granato. V samostatných nájezdech sice dvakrát inkasoval, ale ani to nezměnilo nic na tom, že si zcela po zásluze dokráčel pro cenu nejlepšího hráče utkání. A velký aplaus sklidil také v kabině Kojotů. V noci na úterý se Vejmelkova Arizona představila doma proti St. Louis a opět se děly velké věci. Ani druhé utkání Huttonovi vůbec nevyšlo, ve druhé třetině inkasoval pětkrát v rozmezí pouhých pěti minut. Na ukazateli svítil hrozivý stav 2:6 a trenér Tourigny podruhév sezoně zahoukal na Vejmelku: „Karle, do brány." A třebíčský odchovanec se navzdory téměř jisté porážce opět činil. Ve zbytku zápasu pokryl jedenáct střel a inkasoval pouze jednou. Opět a znovu si vyslechl slova chvály. A situace v brankovišti Kojotů se tak komplikuje. Vejmelka jasně naznačil, kdo by měl jít v nejbližších duelech do brány.