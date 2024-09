Třinečtí Oceláři, vítězové pěti posledních extraligových ročníků, se těsně před rozjezdem hokejové Ligy mistrů před svými fanoušky podělili o své ambice, novinky a plány. A majitel klubu Ján Moder se s úsměvem vrátil třeba i k tomu, jak se do hokeje, potažmo do třineckého klubu, nedávno opřel fotbalový boss Liberce Ondřej Kania.

Ten v podcastu Brocast mimo jiné říkal, že hokejová liga nemá osobnosti, nikdo se na ni moc nedívá a Třinec, byť má pět titulů za sebou, není žádná značka.

„Já si toho ani nevšimnul, ale dostal jsem link od pana Syrovátka (majitel hokejového Liberce) a strašně se mi omlouval,“ reagoval na věty mladého podnikatele Ján Moder. „Říkal, že to rozhodně není názor všech Liberečáků. Chápu, že pan Kania zainvestoval do fotbalového klubu, udělal velké PR. Ale jestli je podle něj fotbal víc než hokej, proč nekoupil Spartu nebo Slavii? Ano, řekl svůj názor, ani mě neurazil. Spíš mi pak přišlo vtipné, jak jim naši fanoušci poté oblepili jejich stadion našimi nálepkami. Přeji Liberci, ať se mu v kopané daří.“

Na síti X už dřív na své výroky dodatečně reagoval i Ondřej Kania. Ukázal na něm fotku s třineckým dresem světového šampiona Tomáše Kundrátka. „Ideální příležitost přiznat veřejnosti zásadní zvrat v mém životě,“ napsal Kania na síti X. „Stal jsem se fanouškem Třince. Moc sice nevím, kde Třinec je, ale to nevadí. Jdeme si pro šestý titul v řadě! Oceláři!!!!“ A následně přijal i pozvání na hokejový zápas.

I touto historkou se fandové na otevřené tiskové konferenci Ocelářů bavili. Společně s Jánem Moderem za stůl usedli také sportovní ředitel Jan Peterek, trenér Zdeněk Moták a kapitán Petr Vrána.

V dobrém rozpoložení byli všichni, bavil zejména majitel Moder. Hned na úvod se třeba omlouval za krátké zpoždění. „Dlouho jsem hledal ocelářské hodinky,“ pousmál se. „Ale vidím před sebou řadu triček s nápisem mistři, to je super.“

V průběhu povídání s fanoušky Moder zmínil i zprávu a gratulaci, kterou dostal od oštěpařského šampiona Jana Železného. „Psal, že to je příběh hodný filmového zpracování. To nás všechny těší. Samozřejmě bychom rádi dopsali ještě jednou zlatou kapitolu, ale to nezáleží jenom na nás. Pozitivní je, že náš úspěch nedává spát konkurentům, zbrojí a díky tomu můžeme v našich arénách vidět hodně špičkových hráčů. Kvalita jde rapidně nahoru.“

Pak s úsměvem doplnil, že proti konkurenci mají jednu výhodu. „V dlouhodobé části hrajeme pěkně, tedy většinou, ale v play off trenéři chytí hráče za krkem, přepnou jim tam nějaký knoflík a všichni jedou v play off módu ještě úplně jiný hokej. Sportujeme, abychom vyhrávali, to se nemění. Ale taky se nepo…, když to nevyjde.“

Jestliže světový rekordman Jan Železný mluvil o námětu na filmový příběh, třinečtí fandové se ho dočkají. Televize O2 připravuje celovečerní dokument o zlaté jízdě Ocelářů. „Mapuje cestu za pěti tituly v řadě, vydání by mělo být kolem Vánoc,“ informoval tiskový mluvčí Ondřej Kuchař.

Třeba v něm zazní i jedno tajné přání a sen klubového šéfa. Jaké? „Aby se jednou nějaký náš odchovanec, opravdu kluk, který tady bude od přípravky, jednou stal v NHL takovou hvězdou jako Pasta (David Pastrňák). To je mé dlouhodobé přání. Abychom mohli být v regionu pyšní, že jsme vychovali hvězdu,“ dodal Ján Moder.