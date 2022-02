Ševci zabrali až ve druhé polovině probíhajícího ročníku Tipsport extraligy, z uplynulých třiceti zápasů posbírali čtyřiatřicet bodů. „Ke konci jsme se zvedli, ale bohužel jsme to nedokázali dotáhnout v době, kdy jsme měli na Kladno tři body. Tam nám odskočili a my už se toho nedokázali chytit, psychika byla strašně dole. Každý je z toho v týmu zdrcený,“ nechává trochu nahlédnout do zlínské kabiny.

Sestup do nižší soutěže je vždy velmi nepříjemný, zvláště pro zlínské patrioty, ke kterým Antonín Honejsek rozhodně patří. „Co v kariéře může být horšího, než když hráč sestoupí se svým rodným klubem? Strávil jsem tady celý dorost, juniorku, v mužích. Byla to fakt těžká sezona.“

Kádr zlínských Beranů před nadcházející sezonou s největší pravděpodobností projde obměnou. Jak by to mělo být s budoucností nedávno 31letého útočníka? „Ještě jsme se s vedením vůbec nebavili, takže těžko říct, s čím za námi přijdou po sezoně. Je to samozřejmě ještě předčasné říkat. Všechny odchovance nás to teď žere, takže chuť by měla být to dostat zpátky.“

Sečteno podtrženo. Berani po více než 40 letech sestupují z nejvyšší soutěže

Okamžitý návrat do Tipsport extraligy je dle Honejska v silách Beranů. „Zatím máme takové informace, že se bude chtít co nejrychleji postoupit zpátky. Doufám, že to tak bude, že tým bude silný, pak se nebráním pokračovat. Síla tady je, bude to hlavní cíl. Pevně věřím týmu, že to může zvládnout.“

Ještě se vraťme k utkání, které pečetilo zlínský sestup, tedy k prohře v Mladé Boleslavi 1:4. Domácí zasypali Berany 47 střelami, hosté odpověděli jen 14 pokusy. „Byl to nepovedený zápas, Libor tam chytil ještě dalších pět gólů. Do toho nám cinkaly tyčky… Chtěli jsme samozřejmě vyhrát, ale věděli jsme, v jaké jsme situaci a že to bude hrozně těžký. Když jsme dostali první gól, potom hned rychle druhý. V naší situaci už to bylo strašně těžké otáčet. Hlava letos pracovala šíleně, psychika byla hrozně špatná u většiny hráčů. Vyžrali jsme si to až do konce," prohodil sklesle.

PODÍVEJTE SE. Mladí hokejoví Berani bramboroví!

Zpáteční cesta do Zlína tak pochopitelně nebude ideální. „Autobus bude podle mě zticha tak jako při posledních zápasech. Je samozřejmě důležité odehrát ještě ty poslední čtyři zápasy se ctí. Dát tam všechno pro fanoušky za to, jak nás celou sezonu podporovali. Budeme se snažit bojovat, vyhrát nějaké zápasy a postupně přemýšlet, jak se dostat co nejrychleji zpátky," uzavírá Antonín Honejsek.

Beranům do konce základní části zbývají odehrát čtyři utkání. Rozlučku s Tipsport extraligou zahájí v úterý na Zimním stadionu Luďka Čajky od 17.30 hodin proti pražské Spartě.