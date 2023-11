Když mezi hokejovými fandy řeknete jméno Michal Houdek, každému naskočí jeho 20 sekund trvající extraligová premiéra. Plzeňský obránce tehdy na Spartě stihl během chvíle srazit k ledu Marka Kvapila a v následném boxerském extempore potlouct soupeře a nyní spoluhráče Jana Piskáčka.

Urostlý zadák Michal Houdek patří ke stabilním členům škodovácké defenzivy. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Jenže Houdek dávno není jen oním horkokrevným rváčem.

Třiadvacetiletý řízný bek odvádí v obraně spolehlivou práci. V závěru nedělního duelu na Kladně dokonce ranou od modré inicioval vítězný gól Škodovky, která výhrou 4:2 přeťala neúspěšnou šňůru. „Byla asi minutka do konce, najeli jsme do útočného pásma, Lvíček (Lev) udržel puk u mantinelu a pak ho postrčil ke mně. Nechtěl jsem trefit hráče před sebou, tak jsem počkal a pak jsem se už jen snažil, aby šla střela na bránu,“ popisuje Houdek vznik akce.

Ničeho nelituju, ohlíží se za kariérou Duba. Čechovi přeje zápas v britské lize

Co vám prolétlo hlavou v momentě, když Tim Söderlund dorazil puk do kladenské sítě?

To byla naprostá euforie. Od druhého kola jsem neudělal žádný kanadský bod, až teď můj třetí. I když od toho v týmu primárně nejsem, tak to byla úleva. A hlavně, z Kladna jsme si odvezli tři strašně cenné body. V našlapané tabulce jsme tím získali malinko náskok na týmy pod námi.

Je to vítězství, které by mohlo Plzeň zase víc nakopnout?

Možná, ale je třeba jet dál. I nyní budeme hrát se soupeři, kteří se motají blízko nás – s Olomoucí, Vítkovicemi a Kometou. A proti těmhle týmům je znovu důležité bodovat.

Předtím se zdálo, že se nadechujete, jenže znovu přišla série porážek. Jak těžké je v takové situaci udržet hlavu nahoře?

Není to jen o momentálních výsledcích, ale i o tom, abychom dokázali hrát stylem, co chceme. Dělali správná rozhodnutí. Je třeba jít postupně. Jak zápas skončí, tak už s tím člověk stejně nic neudělá. Musíte se soustředit na další utkání, a to nás čeká v pátek doma proti Olomouci.

Jezdí za hráči, aby shodili rukavice

Jste připraveni na nepříjemný tým z Hané? Na bušení do dobře organizované obrany soupeře?

Že je Olomouc nepříjemná? Tak musíme být nepříjemnější než oni, silnější v soubojích, tvrdší a mít větší důraz do brány. Když je ve všech těchto atributech převálcujeme, tak nemám strach, že si nevezmeme nějaké body.

Je mezi Kohouty nějaký hráč, na kterého si budete dávat zvlášť pozor?

Zrovna v Olomouci není nikdo, koho bych měl vyloženě napsaného na seznamu. To jsou jiní hráči. (úsměv) V Olomouci jsou silní a důrazní kluci jako Švrček, Škůrek. Na ně si musíme dát pozor obecně.

Michal Houdek a jeho bitka s Markem Kvapilem při debutu v extralize:

Zdroj: Youtube

Vy si vedete seznam soupeřů, s nimiž máte nevyřízené účty?

Jo, mám černý seznam, kde mám hráče, u kterých opravdu čekám, kdy se mi dostanou do rukou.

Čím si to vysloužili?

Jsou to hráči, kteří třeba v minulých zápasech s námi udělali nějakou prasárnu. Nebo se na sebe snaží upozornit přehnaně tvrdou hrou, a když si to pak s nimi chci rozdat, tak ujedou. To nemám rád. Když si někdo chce hrát na tvrďáka, tak by to měl i ukázat.

Jste známý, že pro ránu nejdete daleko, ale teď se zdáte v zápasech klidnější, nenecháte se vyprovokovat (16 trestných minut v 17 utkáních). Vyzráváte?

Hokej se ubírá nějakým směrem, rozhodčí to hlídají a já primárně nechci oslabovat svůj tým. Ale když se něco bude dít a někdo si to bude chtít rozdat, jsem pro. Za pár hráči jezdím už nějaký čas, aby shodili rukavice, zatím se to nepovedlo. V sezoně jsem se ještě nerval, ale třeba ještě přijde ten správný čas.

Ještě lepší Pasta? Říkal, ať si nedělám starosti. Teď už se nestarám, líčí kouč

Mají vás rozhodčí zavedeného jako rváče?

Myslím, že tuhle nálepku jsem měl zpočátku. Všichni si na mě dávali pozor a snažili se mě vyloučit možná už jen z principu, aby měli napsanou čárku. Ale teď mi přijde, že se mnou sudí víc komunikují. Řeknou, kdy je opravdu dost, ať jdu ze souboje. Ve správnou chvíli to utnou. Musím zaklepat, že to probíhá docela v pohodě.

Na kontě máte tři asistence, ale hokej je o gólech. Jak moc vás trápí čekání na první zásah v sezoně?

Tak euforie po gólu je skvělá, ale radost mi dělají i jiné věci. Čekání je sice dlouhé, ale pokud budeme pravidelně sbírat body, nebude mě mrzet, že mám v kolonce gólů nulu.