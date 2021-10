„Zápas nabídl kvalitní parametry. Kluci hráli pěkný, ofenzivní hokej. Mezi kluby jsem vycítil rivalitu, atmosféra byla šílená,“ pochvaloval si Mamčics včerejší více než čtyř tisícovou návštěvu.

„Když jsem před zápasem přicházel do kabiny, tak na stadionu už byla spousta fanoušků, byl jsem docela v šoku. U nás se říká, že nejlepší fanoušci jsou v Lotyšsku. Teď ale vím, že tady nejsou o nic horší,“ usmívá se 26letý obránce.

Roberts Mamčics v letošní sezoně KHL odehrál pouze dva zápasy. Většinu září vynechal kvůli zranění, poslední soutěžní utkání absolvoval 4. října. Není tak divu, že zájem Beranů mu zcela jistě přišel vhod. „O zájmu Zlína jsem věděl už z minulého týdne. Museli jsme vyřešit, zda mě bývalý klub pustí. Mluvil jsem s agentem a ten s bývalým klubem. Ti s odchodem souhlasili,“ přiblížil přesun z Dinamo Riga do Tipsport extraligy.

Věci následně nabraly velmi rychlý spád – už v sobotu se vydal na cestu do České republiky. Dle rozhovoru pro klubovou televizi Beranů byla náročná. „Poprvé jsem jel autem tak dlouho, trvalo to čtrnáct a půl hodiny. Nebylo to úplně jednoduché, ale zvládl jsem to. Dojel jsem v neděli v šest ráno. Spal jsem několik hodin.“

Po příchodu do Zlína nyní bude sedmým Lotyšem v nejvyšší soutěži aktuálního ročníku Tipsport extraligy. U Beranů dříve působili jeho krajané Roberts Bukarts, Edgars Kulda, Rihards Bukarts a Ralfs Freibergs. S posledně jmenovaným se zná z angažmá z Dinamo Riga, kam přestoupil po loňském triumfu s Třincem. „Když se dozvěděl, že jdu do Zlína, tak mi zavolal. Mluvil o různých věcech – o místech, kde se najíst, o zlínském klubu, jeho zaměstnancích. Mluvil jen v dobrém,“ pochvaloval si rady Freibergse, který v Baťově městě strávil tři sezony.

Se svěřenci Luboše Jenáčka se Roberts Mamčics stihl poznat už během uplynulého víkendu. Společně s nimi teď bude mít jednoznačný cíl – vytáhnout Berany mimo sestupové pásmo. „Chci hlavně pomoci tomu, aby se mužstvo v lize zvedlo. Udělám vše pro tým a co řekne trenér. Nemyslím na nějaké osobní úspěchy," přemýšlí urostlý bek týmově.