Hned pět zástupců ledního hokeje se dostalo mezi semifinálovou šestnáctku sportovně-společenské akce Díky, trenére. Jen jeden z nich však může být označovaný za zakladatele. Martin Cimrman vyvrací mínění, že jsou Teplice fotbalovým městem, to jeho vůle rozezněla Na Stínadlech mantinely.

Martin Cimrman. | Foto: Deník/František Bílek

Měl by to být článek o kouči mládeže, kterého jeho svěřenci, jejich rodiče, mají natolik rádi, že ho přihlásili do soutěže Díky, trenére. Následně prošel do top 16, do klubu proto dorazil štáb projektu, který se vyptával, jak jen to dělá, že se onomu potěru tolik daří. Jenže, to by nebyl příběh ani poloviční. Martin Cimrman je nejen šéftrenérem mládeže Teplice Huskies, ale i předsedou klubu – a hlavně jeho zakladatelem.