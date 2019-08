„Opakovaná pomluva klubu je de facto teroristický útok na organizaci a podle toho je třeba s ní i jejím autorem zacházet. Proto bude jeden z našich prvních kroků zveřejnění závazného etického kodexu klubu,“ hlásí Valášek.

S jakými plány, vizí a představami nastupujete do funkce manažera mládeže?

Je potřeba navázat na dobré věci, které se doposud podařily a zároveň využít všechny možnosti a prostředky k tomu, abychom celý klub posunuli dál. Chceme společně s kolegy a vedením vybudovat z klubu HC Berani Zlín organizaci, o které budou mluvit s respektem nejen hokejoví odborníci v televizi, ale také všichni občané města. A budou na ni hrdí všichni ti, kteří v klubu pracují. Rodiče, kteří nám svěří své dítě, musí mít stoprocentní důvěru v to, že uděláme všechno, abychom společně s nimi a školou z jejich potomka vychovali nejen dobrého hokejistu, ale i dobrého člověka pro život i celou společnost.

Jak dlouho jste tuhle nabídku zvažoval?

První rozhovory proběhly po odchodu sportovního manažera Jiřího Šolce do Košic s tím, že jsem chtěl klubu pomoci najít jeho schopného nástupce a poradit s tím, jak vylepšit strukturu a fungování mládežnického hokeje ve Zlíně. Celá věc se tak nějak přirozeně vyvíjela, až vznikl konkrétní koncept a návrh fungování klubu v této sezóně, na kterém se shodlo celé vedení klubu, zástupci města i generálního sponzora. Když jsem byl nakonec osloven, abych tento koncept spolu se svými spolupracovníky zrealizoval, výzvu jsem přijal. Při této příležitosti chci zdůraznit, že funkce sportovního manažera pro celý klub tímto zanikla a o chod A mužstva se stará výhradně generální manažer s trenérem prvního mužstva se svými spolupracovníky. Naopak v mládeži fungujeme jako tým s rozdělenými kompetencemi. Já jako manažer mládeže, Tomáš Jankovič jako sekretář klubu a zároveň trenér dorostu, Ondra Veselý jako šéftrenér žákovských kategorií i development trenér pro Akademii a Robert Svoboda zůstává vedoucím Akademie. V žádném případě tedy nejde o vytváření nových funkcí, ale naopak dochází k optimalizaci práce a větší efektivitě.

Klub oznámil, že budete mít nové a významnější kompetence. Můžete být konkrétní?

Pro mě je důležité, že mohu shánět peníze na konkrétní projekty pro mládež, společně se svými spolupracovníky udávat směr, kam se má naše organizace a práce s mládeží ubírat, a že mohu rozhodovat o personálním obsazení a využití části financí. Mým cílem je mít vlastní část rozpočtu na sportovní činnost mládeže s tím, že do tohoto balíku peněz potřebujeme dostat více peněz ke zlepšení podmínek pro mládež i trenéry. Co se týká sportovní stránky, metodiky a pravidel, máme i zde spolu s mými kolegy volnou ruku.

Ve zlínském klubu jste deset let působil jako mládežnický trenér, takže podrobně znáte prostředí. Kde vidíte největší progres zlínské výchovy mládeže a naopak největší nedostatky?

Myslím si, že vzhledem k podmínkám, které ve Zlíně jsou, ať už finanční nebo i materiální, se udělalo za poslední roky hodně dobré práce. Zatím se nemůžeme měřit s kluby jako Třinec nebo Liberec, kde jsou právě finanční a materiální podmínky absolutně nesrovnatelné. Chceme hlavně pracovat na tom, abychom nezaspali vývoj, kterým hokej neustále prochází. Nemůžeme se neustále spoléhat na to, že to, co fungovalo před dvaceti lety, funguje i dnes. Proto je třeba být otevřeni novým myšlenkám, trendům a metodám. Všichni se musíme neustále vzdělávat a také si uvědomit, že ani s hráči a rodiči nelze jednat stejným stylem, jako si to pamatujeme z doby, kdy jsme byli malí. Nároky a pravidla ale musí být jasně dodržovány a všichni musíme zlepšit komunikaci.

V tiskové zprávě, prostřednictvím které klub oznámil váš nástup, jste řekl, že se budete snažit změnit vnímání zlínského mládežnického hokeje. Cítíte, že je tedy negativní?

Takhle to úplně nevidím. Nicméně Zlín je specifický v tom, že v hokejovém prostředí stále kolují různé fámy, legendy a pomluvy, proti kterým je těžké bojovat. Přesto je jeden z našich hlavních cílů změnit atmosféru v klubu i v jeho okolí. Zlín je hokejové město a náš klub se musí stát nositelem hodnot jako je slušnost, férovost a poctivá práce, které někdy postrádáme i v běžném životě nebo v práci. Naopak opakovaná pomluva klubu je de facto teroristický útok na organizaci a podle toho je třeba s ní i jejím autorem zacházet. Proto bude jeden z našich prvních kroků zveřejnění závazného etického kodexu klubu. Změnit tyto nešvary je běh na dlouhou trať a učit se v tomto musíme všichni. Z tohoto přesvědčení neuhneme.

Co vám na novou funkci v klubu říkal váš otec Horst, bývalý brankář a trenér?

Do poslední chvíle nevěděl, že se o něčem takovém uvažuje. Byl překvapený a samozřejmě nám všem popřál hodně štěstí.