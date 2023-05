Všichni tři prožili průlomovou sezonu, teď si však útočníci Kevin Klíma, Martin Štohanzl a obránce Graeme McCormack zadělali na pořádný malér. V těle měli nepovolenou látku. Podle dostupných informací se mělo jednat o doplněk stravy po prodělané chřipce. „Nemůžu se vyjadřovat k tomu, co přesně tam bylo, protože to nevím, ale stane se. Jestli si vzali nějaký přípravek po chřipce a nebylo to psané na obalu, nemohli to vědět. Tím je však nechci omlouvat,“ vyjádřil se pro Deník k celé věci Marha a přidal i vlastní zkušenost: „Samozřejmě je to jejich chyba, na druhou stranu já se také kolikrát neptal doktora, když nebyl zrovna po ruce. V dnešní době je to hrozně těžké.“

Celý incident vrhá stín na úspěšný ročník východočeského klubu v nejvyšší soutěži. Ten poprvé v historii postoupil do extraligové finále a nakonec bral stříbrné medaile. „Je to nepříjemná situace, teď bude každý chytrý a bude radit, že se měli zeptat doktora a co všechno měli udělat. Za mě se stalo, teď je potřeba přijmout trest a jít dál, co s tím můžete jiného dělat?“

Přitom všichni tři hříšníci patřili mezi klíčové postavy výběru Tomáše Martince. McCormack byl zvolen spoluhráči jako nejužitečnější hráč týmu ve vyřazovací části, Klíma byl zase nejlepším střelcem. „Všichni hráli výborně. I Štohanzl byl platný hráč v play off, když dostal šanci. Teď to pro ně bude hrozně těžké, protože tu nálepku už nesundáte, navíc když to přišlo po takové sezoně,“ má jasno Marha.

On sám prožil nejkrásnější roky hokejové kariéry ve švýcarském Davosu. „Vzpomínám si, že tenkrát tam bylo něco podobného, kluci si asi půlroku nezahráli.“ Sám však ví, že dnešní doba je pro profesionální hokejisty velmi složitá. „Těch přípravků, co v sobě mají zakázané látky, je spousta. Vůbec to neomlouvám, ale jako hráč to nemůžete uhlídat ani náhodou. Když jde člověk do restaurace, aby si neobjednával vůbec nic a bál se, že bude něco i v kole,“ říká v nadsázce borec, jenž ve slavné NHL odehrál 159 duelů. „Kluků je mi líto. Kdyby se jim přišlo na steroidy nebo něco podobného, tak neřeknu, ale tohle? Jo, jasně, je to v zakázaných látkách a tolerance je nulová, chápu, ale fakt je to nepříjemné,“ přemítá.

Kevin Klíma patří mezi hráče, kteří neprošli dopingovou kontrolou.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

A mohl jim daný přípravek podle Marhy pomoct na ledě? „Určitě ne. Chytrolíni teď mohou říkat, co chtějí, ale na výkon to určitě žádný vliv nemělo. Neřeknu, když se dlouhodobě připravujete a vědomě to berete, ale tohle je jiný případ. V Davosu jsem měl jeden až dva dopingové testy za rok, taky jsem se bál. Člověk pořád něco jí, berete v uvozovkách vitamíny a prostě nevíte, co v tom může být. Já tady mohu spekulovat, ale jestli to na obalu opravdu nebylo, tak je to problém. Výrobce si to obhájí, ale kluci budou pykat.“