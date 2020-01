Už zase střílí góly. Udrží se Frk mezi elitou?

Když šel Martin Frk v roce 2012 na draft NHL, většina skautů se shodovala v následujícím názoru: „Není to žádný skvělý bruslař ani obranář, ale ryzí střelec. Má excelentní ránu, šikovné ruce a čich na góly.“ Od té doby uběhlo skoro osm let a rodákovi z Pelhřimova je 26 let. Už tedy nejde o žádného zelenáče, ale velkou díru do světa zatím v nejlepší hokejové lize planety neudělal.

Martin Frk | Foto: Profimedia.cz