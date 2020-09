Experiment, nebo událost roku? Asi obojí. Hokejové dění na jihu Čech (a vlastně v celé zemi) rozvíří nový klub. Ne ledajaký. Jméno HC Samson České Budějovice vám toho tolik neřekne jako to, že jej založil Martin Hanzal.

Martin Hanzal v dresu Minnesoty | Foto: ČTK/AP/Jim Mone

Ano, ten útočník, jenž léta zářil v NHL. Teď bude ozdobou v hokejovém „pralese“. Onen klub totiž nastoupí do krajské ligy. Soupeřem budou amatéři z malé vesnice Božetice nebo městyse Radomyšl. „Jde o to, aby nás to bavilo,“ řekl Hanzal.