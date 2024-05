Loni touhle dobou se proháněl po ledě v českém dresu a plnil plán kouče národního týmu. Hokejista Martin Kaut věřil, že by se i letos mohl podívat na mistrovství světa. Jenže pozvánka nepřišla. „Klukům moc fandím, přál bych jim medaili, ale favorit na zlato je pro mě Švédsko,“ řekl 24letý útočník Pardubic.

Martin Kaut v dresu Pardubic | Foto: ČTK/Josef Vostárek

Řekněte: jak turnaj vnímá hráč, jenž se nevešel mezi vyvolené? Co cítíte?

Respektuju to. Asi jsem neměl takovou formu. Ale samozřejmě mě to mrzí. Já byl párkrát mimo kvůli zranění, to určitě hrálo roli.

Trenér Radim Rulík případně manažer Petr Nedvěd se vám ozvali?

Před šampionátem ne. S panem Rulíkem jsme byli ve spojení během sezony, měl jsem jet na Švédské hry, ale dva dny před nominací jsem se zranil. V nesprávný čas…

Kde fandíte?

Na zápase proti Švýcarsku jsem byl s bráchou. Užil jsem si to, byť jsme prohráli na nájezdy.

Máte na sobě dres?

(úsměv). To ne, bylo mi hloupé si brát ten svůj. Byl jsem v civilu.

Hodně se mluví o rozhodčích, servítky si nebral ani Jakub Voráček. Jsou podle vás tak špatní?

Víte, já jsem z extraligy zvyklý nehodnotit rozhodčí, tam bych dostal pokutu. Vím, že je to těžká práce. Jeden tým je vždy nespokojený.

Ale…

Je fakt, že nepískají, jak by měli. Třeba proti Švýarsku pár faulů přehlédli, špatně řešili ofsajd.

Jak vlastně hokejista vnímá příkoří?

Každý jinak. U mě platí, že nejlepší je, když řešíte jen svůj výkon a nekoukáte se kolem. Ale i já už párkrát rozhodčím něco řekl.

Uplynulou sezonu jste strávil v Pardubicích. Přebolela těsná porážka ve finále?

Ještě to v sobě mám, ale opakuju si, že velké porážky nás můžou posunout. Je důležité se ponaučit z chyb. Klobouk dolů před Třincem, co dokázali, ale myslím, že jsme si to prohráli sami. Vedli jsme 3:2 na zápasy, v rozhodujícím sedmém utkání doma nezvládli prodloužení.

Mezi Pardubicemi a Chrudimí leží obec Ostřešany. A právě tady chystají velkou slávu. Už za necelý měsíc (9. června) se na fotbalové hřiště sjedou VIP hosté. Důvod? Akce s názvem 100 let fotbalu v Ostřešanech. Dojde na celkem čtyři utkání. Pozvání přijali Pavel Horváth, Václav Pilař či David Lafata. Kopačky nazují i hokejisté – Martin Kaut či Tomáš Rolinek.

Pojďme k dalšímu tématu. Vím, že vás čeká exhibice v kopačkách. Jaký vztah máte k fotbalu?

Něco umím, ale radši jsem vzadu, obránce. Tam je to oddechové.

Komu fandíte?

Mám moc rád Chelsea.

Viděl jste ji někdy naživo?

Chtěl jsem dodat, že jsem tam byl zrovna nedávno na zápase s West Hamem (5:0). Letos se sice Chelsea tolik nedaří, ale aspoň je před Manchesterem United. Což rád připomínám Peteru Čerešňákovi, který je fanouškem United.

A český fotbal sledujete?

Snad se Pardubice neurazí, fandím Spartě. Asi proto, že zdejší klub dřív v lize nebyl…

V rámci exhibice 100 let fotbalu v Ostřešanech potkáte třeba Pavla Horvátha nebo Karla Poborského. Vy jste ročník 1999. Co vám tahle jména říkají?

Neviděl jsem je hrát, ale mám vůči nim jen respekt. Jsou to velcí hráči, bude pro mě čest je potkat a zahrát si s nimi.

Tak mě napadá: je podle vás snazší dát gól v hokeji z nájezdu, nebo ve fotbale penaltu?

Těžká otázka (úsměv). Asi je větší šance při té penaltě. Říká se, že penaltu můžete jen špatně kopnout.

Co další sezona, naznačil jste, že byste se chtěl vrátit do NHL…

Amerika teď asi nepřipadá v úvahu. Tím, že jsem byl zraněný a nedostal se na mistrovství světa, pochybuju, že by se vůbec nabídka objevila. Nevadí. Máme s Pardubicemi nedokončenou práci.