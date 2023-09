Po předminulé sezoně byl téměř na odpis. Martin Nečas se utápěl v krizi. Jako mávnutím kouzelného proutku se ale vše změnilo. Hned v následujícím ročníku se z českého hokejisty stala největší hvězda a lídr Caroliny Hurricanes. Teď prozradil, co stálo za proměnou.

Český útočník Martin Nečas v dresu Caroliny Hurricanes | Foto: ČTK/AP/Darryl Dyck

Martin Nečas poznal v NHL hodně zlé časy. Po předloňské protrápené sezoně, kdy musel snášet kritiku, se dostal až na úplné dno. Neskóroval, nebodoval. Hrozně se tím užíral. Bylo to tak vážné, že se loni v létě rozhodl vyhledat odbornou pomoc.

Ze srabu musel mladíka vytáhnout až mentální kouč. Dost možná mu zachránil kariéru v NHL.

Skandální léto amerického rebela: Nehoda v opilosti, poté odchod do ruské KHL

Ukázalo se to jako správná volba. Výsledek se dostavil okamžitě. Následující sezona byla pro rodáka z Nového Města na Moravě životní. Nečas se stal lídrem týmu. Pokořil svoje kariérní maximum (28+43), byl nejproduktivnějším mužem Caroliny. From zero to hero, jak by řekli Američané.

„Snažil jsem se hodně pracovat se svým mentálním koučem. Víte, hokej není jen o tom, mít dobré dovednosti, být dobrý bruslař. Mám pocit, že minimálně z poloviny záleží na vaší hlavě,“ svěřil se Nečas v podcastu 32 Thoughts.

„Pokud jste psychicky připraveni, dělá to velký rozdíl. To je jedna z věcí, kterou jsem se snažil před minulou sezonou změnit, a mám pocit, že je to jeden z důvodů, proč jsem měl tak dobrou sezonu, prostě jsem byl psychicky připravený na každý zápas.“

Důvěra trenéra dělá velké věci

Nečas dokázal získal přízeň kouče Roda Brind’Amoura. „Pracoval jsem na své psychice, nehrál jsem ve vlnách, ale byl jsem konzistentnějšía na stejné vlně téměř každý zápas,“ řekl Nečas. „Do kempu jsem přišel s dobrým pocitem a sezonu začal dobře. Taky jsem si získal důvěru Rodyho. Důvěra dělá velké věci.“

Martin Nečas v poslední sezoně táhl Canes:

Zdroj: Youtube

Chvíli trvalo, než si Nečas s Brind’Amourem našli k sobě cestu. „Samozřejmě si to místo od něj musíte zasloužit,“ zdůraznil. „Vždycky chce, aby všichni tvrdě pracovali, což cítím, že všichni v našem týmu dělají. U mě, mám pocit, že to bylo něco víc… Měl jsem pocit, že jsem se trochu zlepšil v bránění, jakmile hrajete dobře dozadu, dává vám víc svobody v útoku.“

Dcera Salminga dojala svět. Z dokumentu, ve kterém umírá její slavný otec, mrazí

Nečas taky prozradil, jaký je Brind’Amourem trenér. „Každý si myslí, že pořád řve, ale v šatně je to fakt sympaťák. Hezky se s ním mluví. Nekřičí často. Řve tak jen jednou dvakrát za sezonu, když hrajeme špatně. Jakmile pracujeme tvrdě, tak i když prohrajeme, je to v pohodě. Ale jakmile tomu nedáš všechno, tak je naštvaný,“ přemítal.

Bude záležet hlavně na Nečasovi, jestli tohle pouto vydrží. Třeba společně dotáhnou Hurricanes po 18 letech až ke Stanley Cupu.