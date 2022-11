Po loňské protrápené sezoně, kdy se na hlavu českého reprezentanta snášela samá kritika, čekal tento návrat jen málokdo. Nečas byl v létě téměř na odpis, stejně tak i jeho další budoucnost v dresu Caroliny. Podpisu nové smlouvy u stávajícího zaměstnavatele příliš lidí nevěřilo.

Nejsou výkony, není místo. Kam s Nečasem dál? Carolina drží české eso v hrsti

Nicméně bývalý útočník brněnské Komety přispěchal s tou nejlepší možnou odpovědí. Okolo sebe nic neřešil a začal dřít. Bez ohledu na to, kde za několik málo dní podepíše nový kontrakt. V létě nabral sílu, posbíral všechny poztrácené kostečky sebevědomí a vyrazil bojovat.

Nečas jako úplně vyměněný

Hurricanes si moc dobře uvědomovali, že by dost možná přišli o jeden z nejvzácnějších klenotů posledních let. Předat Nečase do rukou konkurence nepřicházelo v úvahu. Ani v těch nejčernějších snech.

Loňské strasti hodili všichni společně za hlavu a na stůl položili příjemnou dvouletou smlouvu. Českému kanonýrovi spadl kámen ze srdce. A to doslova. Jako by se v tu chvíli ujal psacího pera úplně nový člověk. Vyměněný. A hlavně posílený nějakým tajným elixírem.

Nová vylepšená smlouva? Pastrňák se na ledě baví a útočí na čelo NHL

Na Nečasovi byla konečně znát jeho pověstná lehkost. Uvolněnost. Přesně to, co mu v předminulé sezoně přihrálo na účet dosavadní maximum v podobě 41 kanadských bodů. A pověst obrovského příslibu v ofenzívě Caroliny.

Martin Nečas slaví se spoluhráči další vstřelenou branku. Letos už si jich třiadvacetiletý mladík připsal sedm.Zdroj: ČTK / AP / Karl B DeBlaker

S úsměvem na tváři vlétl už do přípravných duelů, skvělou náladu si pak pohodlně přenesl i do ostrého ročníku. Na ledě zatím suverénně vyniká, v kádru Hurricanes je na startu zámořské sezony nejpilnějším sběratelem kanadských bodů.

Po jedenácti odehraných zápasech se útočník s číslem 88 může pyšnit úctyhodným výčtem 17 kanadských bodů (7+10), což jej mimo jiné vystřelilo až do elitní desítky produktivity celé soutěže. Do společnosti McDavida, MacKinnona, Pastrňáka a dalších.

Pochvala i z úst přísného kouče

To je start, který bere dech nejen v zámoří. „V tuhle chvíli je pro nás naprosto klíčový. Už několikrát nám pomohl v situacích, kdy se příliš nedařilo, navíc dokáže v jednotlivých duelech dělat obrovský rozdíl,“ vysekl poklonu Nečasovi trenér Hurricanes Rod Brind’Amour.

Nutno říct, že tato slova skutečně hřejí u srdce. Byl to totiž právě on, kdo si ještě na jaře stěžoval na nedostačující výkony českého esa. I kvůli tomu se Nečas několikrát ocitl až ve čtvrté formaci červenobílé posádky, mnohdy až na hraně zápasové nominace.

„Martin fyzicky dospěl, dokáže využít svých předností a oproti loňské sezoně udělal obrovský skok dopředu. Navíc získal i nějaké zkušenosti, na ledě je ihned znát, že si mnohem víc věří,“ dodal nadšený kouč.

Martin Nečas v dresu Caroliny Hurricanes.Zdroj: ČTK / AP / John Minchillo

Do zápasů naskakuje ve druhém útoku po boku ruského kolegy Andreje Svečnikova a finské komety Jesperiho Kotkaniemiho, hromadu prostoru však dostává rovněž v přesilových hrách. A kde se zrovna nachomýtne, tam je o zábavu postaráno. Jako za starých časů.

„Hraje se nám spolu skvěle. Víme, co od sebe můžeme čekat, dokážeme předvídat. Na ledě si navíc vyhovíme. A jsem rád, že z toho těží celé mužstvo,“ prozradil Nečas.

Těží. Téměř v každém zápase. A sen o zlatém prstenu tak začíná nabírat velice reálných obrysů. Nečas v něm bude bez pochyby hrát velice důležitou roli.