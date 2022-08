Ještě nedávno patřil v kabině Caroliny mezi nepostradatelné dílky skládanky, nyní však od něho současný zaměstnavatel dává tak trochu ruce pryč. A tak se útočník Martin Nečas doma připravuje na další sezonu, aniž by tušil, jaký dres na sebe za pár týdnů vlastně navlékne.

Budoucnost rodáka z Nového Města na Moravě za velkou louží pomalu připomíná pořádně zamotanou šachovou partii. Ve hře je asi patero scénářů, o tom, jaký z nich se momentálně nejvíce naklání realitě, byste však potřebovali nejspíše věštbu z křišťálové koule.

Suma sumárum, v současné chvíli netuší nikdo vůbec nic. Ani samotný útočník s ikonickým číslem 88 na zádech. „Vůbec nemám ponětí o tom, co bude. Teď jsem bez smlouvy a jestli v Carolině zůstanu, je zatím skutečně ve hvězdách,“ prozradila bývalá dvanáctka draftu NHL.

Veškerá budoucnost v rukou Hurricanes

Situace se má asi takto. Veškerá práva a trumfy v ruce nyní drží vedení zámořské organizace, Nečasovi tak nezbývá nic jiného než čekat. S těžkou situací si však zatím hlavu neláme. „Když zůstanu, tak prostě zůstanu. A když ne, tak to pro mě bude aspoň příležitost se ukázat v novém týmu,“ řekl.

Podle zámořských médií je český útočník horkým kandidátem na výměnu, v krajním případě na tzv. offer sheet, což by znamenalo, že by s nabídkou přispěchal jiný klub a Carolina by si pak samotnou finální podobu výměny vytvarovala dle svých představ. I takový scénář může brzy nastat.

Nedávné odchody obránce Tonyho DeAngela a útočníků Nina Niederreitera s hvězdným Vincentem Trocheckem sice výrazně uvolnily vzduch pod platovým stropem, ovšem ani to zatím třiadvacetiletému kanonýrovi nemusí k lepší pozici v kabině stačit.

Poté, co klub získal do svých řad špílmachra z Vegas Maxe Paciorettyho, se Nečas objevil až na čtvrté pozici mezi pravými křídly, tedy dosti nevýhodném postavení s výhledem do startu nové sezony.

„Z toho nejsem vůbec nadšený. Rozhodně nechci jít do sezony s vyhlídkou na čtvrtou lajnu, ale je pravdou, že v prvních dvou útocích zatím příliš místa nevidím,“ přiznal bývalý útočník brněnské Komety.

O výměnu Nečase žádají už i fanoušci

Tuto nevděčnou roli si navíc párkrát vyzkoušel už v loňském ročníku, kde po chvíli sám pochopil, že teplé místečko mezi elitou kabiny Hurricanes je dávno pryč. Sestavou létal nahoru dolů, spoluhráči se mu před očima střídali jako na běžícím páse. Pochopitelně nic příjemného.

Nebylo tak žádným překvapením, že v posezonní fanouškovské anketě se hned 34 procent z dotazovaných příznivců Caroliny naklonilo směrem k Nečasově výměně do jiné organizace. Přitom ještě před rokem by se nad takovou myšlenkou nejspíš ťukali na čele.

Martin Nečas se v uplynulé sezoně často nacházel až na samotné hraně sestavy Caroliny.Zdroj: ČTK/AP/Alex Brandon

Experti mu před sezonou předpověděli zisk okolo 60 bodů v základní části, vidina nového kontraktu měla být údajně tím nejsilnějším hnacím motorem. Postupem času se však paradoxně ukázala jako obrovská a tíživá překážka. A s Nečasem bylo zle.

V klíčových situacích na ledě scházel, o slunném místě v přesilovkových formacích si mohl taktéž nechat jenom zdát. Základní část nakonec zakončil na čísle 40 (14+26), v play-off se ovšem jeho jiskra ještě více vytratila a tři asistence ve 14 zápasech jen podtrhly herní tápání.

Kouč Brind’Amour sázel na jiné, v tu chvíli možná lépe připravené borce, číslo 88 si mnohdy připadalo jako páté kolo u vozu. „I proto jsem po sezoně mluvil s majitelem Caroliny. Bavili jsme se o tom, co obě strany mohou zlepšit. Mé výkony, ale kromě toho i lepší komunikaci a důvěru ze strany vedení,“ prozradil Nečas.

České eso zkrátka potřebuje prostor. A také trochu té psychické pohody. Když ji dostane, rozhodně má Hurricanes stále co nabídnout. Jenže zámořský svět se už nějaký ten pátek s nikým a s ničím příliš nepáře.