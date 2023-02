Jaký otec, takový syn. Draftem letos prošlo několik potomků bývalých hvězd NHL

Dnes už mají oba za sebou slušnou porci ročníků mezi zámořskou elitou. Zažívali období plná radostí, ale také chvíle, kdy se pod nimi v kabině houpala pomyslná židle. A něco takového si duo českých útočníků vyzkoušelo v uplynulé sezoně, za kterou museli chtě nechtě udělat jednu velkou tlustou čáru.

Zejména Martin Nečas si prošel opravdovou zkouškou ohněm. V Carolině si všichni oblíbili jeho rychlost a šikovnost na hokejce, přesně ty přednosti, které mu tehdy v teenagerském věku zařídily vstupenku do nejslavnější soutěže na světě. Jenže rozjetý stroj jako by snad z ničeho nic vyhlásil stávku.

Martin Nečas slaví další vstřelenou branku se svými spoluhráči.Zdroj: ČTK / AP / Karl B DeBlaker

Nečas mužem velkých okamžiků

Čtyřiadvacetiletý útočník čelil kritice ze všech stran. Fanoušci, média i samotný trenér Rod Brind’Amour. Moc dobře věděl, že po zpackané sezoně musí na letní přípravný kemp dorazit úplně jiné vydání Martina Nečase. Silnější, ale zároveň mnohem lépe nastavený v hlavě.

Pozici mladého šikuly, který se může pyšnit hodností draftované naděje, chtěl konečně přetavit v roli jednoho z lídrů současného kádru Caroliny. Už nechtěl být jenom talentem. Nečas cítil, že nastal ten pravý čas převzít v kabině Hurricanes mnohem důležitější postavení.

Výsledek? V současné chvíli vévodí rodák z Nového Města na Moravě s 46 kanadskými body (21+25) produktivitě celého týmu. Už nyní s přehledem pokořil osobní bodové maximum v NHL, mezi krajany v zámoří mu patří hned druhé místo za kanonýrem Davidem Pastrňákem.

Byl na odpis, nyní táhne celou Carolinu. A z Nečase je za mořem opět superstar

A kromě toho si libuje také v jedné velice speciální disciplíně, kterou jsou vstřelené branky v prodloužení. Ano, skutečně. Letos byste napříč celou NHL nenašli jediného přemožitele českého útočníka. Sháníte někoho, kdo vám rozhodne zápas? Carolina už naštěstí tento problém nemusí řešit.

Má totiž ve svých řadách chlapíka, kterému nedělá žádné potíže vyrovnat stav utkání 12 vteřin před závěrečnou sirénou a po necelé minutě prodloužení pak udeřit ještě jednou. Když se tohle Nečasovi povedlo v nedávném duelu proti San Jose, stal se teprve pátým hráčem v historii NHL.

Nečasova závěrečná one man show proti San Jose:

Zdroj: Youtube

Zkrátka muž velkých okamžiků. Přesně to, co si od českého útočníka v Carolině slibovali. „Je pro nás klíčovým hráčem. Daří se mu, hraje skvěle, ale vůbec mě to nepřekvapuje. Takové výkony od něj očekáváme,“ vysekl poklonu na adresu Nečase trenér Brind’Amour.

Letní dril v domácích podmínkách tak měl rozhodně svůj smysl. Aktuálně druhý nejlepší Čech v NHL už totiž nepřekvapuje soupeře jenom svou rychlostí a šikovností, ale k tomu všemu ještě výrazně zesílil. A třešnička na dortu? Absolutní pohoda. Tu Nečas potřeboval ze všeho nejvíc.

Chytila si chválí i přísný kouč Gallant

Slova chvály letos míří také na adresu dalšího člena hokejového ročníku 1999 Filipa Chytila, jenž si v uplynulé sezoně prošel velice podobným scénářem jako Nečas v Carolině. Trápení, střelecká abstinence a v jeho případě místo výměny do jiného klubu spíše obavy o místo v základní sestavě New Yorku Rangers.

Vedení organizace si postupem času vysnilo Chytilovu spolupráci s dalšími mladíky a dnes již tradičními parťáky Alexisem Lafrenièrem a Kaapem Kakkem, nicméně v loňském ročníku se tomuto „triu budoucnosti“ vůbec nedařilo naladit na vlnu uznávaného kouče Gerarda Gallanta.

Splněný sen v Edmontonu. McDavid a spol. poslali do branky studenta univerzity

Dostali však svůj čas. To nejdůležitější, co mladá zrající formace potřebovala. A od začátku letošní sezony pomaličku splácí důvěru celého klubu. Spokojenost panuje v posledních týdnech zejména s Chytilem, který už v polovině základní části klepe na osobní maximum produktivity.

Momentálně má na svém kontě 29 kanadských bodů, což jej dělí pouhé tři zápisy do statistik od překonání dosavadního vrcholu v NHL. Kromě toho je český útočník opěvován za poctivé plnění defenzivních úloh, rovněž v ostře sledované statistice +/- výrazně převyšuje svá čísla z let minulých.

„Je skvělý. Jde vidět, že neuvěřitelně vyspěl, na ledě si mnohem více věří a přináší do naší hry přesně to, co potřebujeme,“ řekl k Chytilovi trenér Gallant.

První mise úspěšně splněna. Mladé pušky jsou opět v ráži. Teď ovšem přichází o něco složitější úkol. Táhnout svůj tým tímto způsobem nejlépe až do léta. A to bude pro oba české hokejisty pořádná výzva.