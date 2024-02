Přesně 330 zápasů. Tak dlouho čekal Martin Nečas na svůj premiérový hattrick v NHL. Český útočník třemi góly během úvodních 17 minut řídil výhru Caroliny nad Coloradem 5:2. Nečas zaznamenal nejrychlejší český hattrick v NHL a vylepšil svou sezonní bilanci na 16 branek a 18 nahrávek.

Český útočník Martin Nečas si po hattricku užívá ovace fanoušků Caroliny. | Foto: ČTK/AP Photo/Karl B DeBlaker

„Byla to docela dlouhá doba, ale doufal jsem, že se mi to jednou povede. Jsem rád, že jsme skvělý start zápasu přetavili ve výhru. Je skvělé dát hattrick a radovat se ze dvou bodů do tabulky," líčil český útočník.

Martin Nečas otevřel skóre zápasu po necelých dvou minutách. Ve vlastním obranném pásmu převzal puk, se kterým přes trojici bránících hráčů Avalanche dojel až do útočné třetiny a střelou zápěstím nachytal Alexandra Georgijeva. Druhý gól dal pětadvacetiletý forvard o pět minut později při signalizované výhodě, kdy mu k ráně z prostoru mezi kruhy nabil obránce Brent Burns.

První hattrick v kariéře Nečas uzavřel v čase 16:51. Na hranici brankoviště mu posunul puk Teuvo Teräväinen a český útočník z jednoduché pozice před poloodkrytou brankou zvýšil na 3:0. „Teuvo mi to udělal snadné. Našel mě v ideální pozici," líčil pětadvacetiletý střelec po nejrychlejším českém hattricku v NHL.

Kouč: Martin je talentovaný

V historii oraganizace Nečas nedrží primát. Cory Stillman dokázal zkompletovat hattrick už v čase 11:28. V roce 2007 dovedl Carolinu k výhře 5:0 nad Washingtonem. Z aktivních hráčů v NHL je Nečas devátým nejrychlejším mužem s čistým hattrickem. Téhle statistice vévodí Tylor Hall, který v roce 2013 stihl za Edmoton nasázet tři branky za necelých osm minut.

Nečas, který v úvodu ledna zmeškal pět zápasů kvůli zranění v horní části těla, od svého návratu na led nasbíral osm bodů za sedm branek a jenu asistenci. S 34 body se dělí o třetí místo v týmové produktivitě. Mezi krajany je rovněž třetí.

„Je to talentovaný hokejista, to víme. Bylo jasné, že je jen otázka času, kdy to přijde. Když má hráč takovou kvalitu jako Martin, musí přijít zápasy, kdy prostě explodujete a napadá vám to tam," chválil českého útočníka trenér Hurricanes Rod Brind’Amour.

Boston v souboji dvou nejlepších týmů ligy nedovolil Vancouveru ani jeden gól a vyhrál jednoznačně 4:0. Na výhře měli zásadní podíl Pavel Zacha s Davidem Pastrňákem, kteří se v úvodu druhé třetiny postarali o třetí a čtvrtou branku Bruins. Medvědi vyhráli osmý z posledních deseti duelů a bodově se dotáhli na Canucks. V čele konferencí mají oba týmy shodně 73 bodů a disponují pětibodovým náskokem na nejbližší pronásledovatele.