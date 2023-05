Zažívá životní sezonu, to je bez debat. Martin Nečas dotáhl hokejisty Caroliny do bojů o Stanley Cup. V základní části NHL byl nejproduktivnějším hráčem Hurricanes, vytvořil si kariérní maximum. Jenže v play-off se zatím moc nerozmáchnul.

Martin Nečas | Foto: ČTK/AP/Alex Brandon

V zámoří i v Česku celou sezonu opěvují Davida Pastrňáka. Není divu, vždyť útočník Bostonu letos bořil v základní části rekordy osobní i klubové. Ale tak trochu se pozapomnělo na jeho krajana v dresu Caroliny. Martin Nečas zůstal v ústraní, přestože taky prožil nejlepší sezonu v kariéře. Ze stínu hvězdy Bruins ale nevystoupil.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě hodil loňskou bídnou sezonu za hlavu a letos se proměnil v lídra Canes. V dlouhodobé části posunul svoje osobní maxima. Posbíral 71 bodů za 28 gólů a 43 asistencí. V kolonce přihrávek svůj dosavadní účet dokonce zdvojnásobil. V Carolině byli rádi, že konečně našli svého tahouna a s velkým očekáváním vyhlíželi boje v play-off.

Jenže přišlo zklamání. V sérii s New York Islanders se Nečas trápí, herně i bodově. Český útočník nemůže najít pohodu a klid. V pěti utkáních si sice připsal tři body (1+2), ale zatím se neprosadil ve hře pět na pět. Dokonce má na kontě pět záporných bodů.

Nečasův zmar vyvrcholil v posledním utkání v Carolině, které domácí hokejisté prohráli 2:3 vinou Nečase. Ten ve druhé třetině přišel o puk na útočné modré čáře a Barzal z přečíslení vstřelil rozhodující gól.

Fanoušci mu dali co proto

„Chtěl jsem puk zatáhnout středem do útočného pásma, ale Barzal mi ho vzal a skóroval. Udělal jsem ztrátu a dali důležitý gól. Nic už s tím neudělám. Musím se z toho poučit a připravit se na další zápas,“ sypal si popel na hlavu Nečas.

Martin Nečas zavinil rozhodující gól:

Fanoušci Hurikánů byli na českého útočníka naštvaní a na sociálních sítích mu to dali pocítit. „Prohrál nám zápas,“ zuřil jeden z příznivců klubu. „Kde byl dneska večer? Totálně zklamal, prostě zmizel,“ přidal se další.

Nečas strávil na ledě něco málo přes 19 minut, ale jen si připsal dva minusové body. Fanoušci mu vyčítají, že není tím stejným Nečasem jako byl v základní části. „Ať mu někdo z týmu řekne, aby se zklidnil. Že není Mario Lemieux, ale Martin Nečas. Buď prostě Martinem Nečasem,“ nabádal podporovatel Canes.

Z Nečase je cítit odhodlání, jeho snažení je ale toporné. Pramení to z přemotivování. „Máme tři ofenzivní kluky mimo a ví, že je jedním z hráčů, od kterého se očekává produktivita. Jen potřebuje najít správný způsob, jak to celé vybalancovat,“ přesně vystihl trenér Rod Brind´Amour aktuální rozpoložení Nečase. „Rozhodně mu nechybí nasazení. Je ho plný led a snaží se dělat až moc. Měl by trochu ubrat a soustředit se na správné věci.“

Canes zatím nepanikaří. Sérii s Ostrovany mají dobře rozehranou, vedou 3:2 na zápasy. Potřebují ale větší bodový příspěvek od Nečase. V Carolině věří, že jeho čas brzo přijde.