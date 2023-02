Martin Pešout strávil pět let v Karlových Varech, které dotáhl zpátky do extraligy a tým se pod jeho vedením etabloval v nejvyšší soutěži. Před letošní sezonou se šestapadesátiletý kouč vrátil do Brna , kde v roce 2017 jako asistent trenéra slavil mistrovský titul. Jako šéf střídačce ale velká očekávání nenaplnil. Pešán pohořel a před Vánoci byl po osmi porážkách z devíti utkání odvolán.

Od prosince byl Pešout bez práce. Teď se po dvou měsících se vrací zpátky k hokeji. Nebude ale trénovat, ani nepůjde o extraligové angažmá. Pešán si plácnul s druholigovým Chomutovem. Stal se sportovním manažerem a konzultantem A-týmu. V ambiciózním klubu, který se chce po finančním krachu vrátit zpátky do nejvyšší soutěže, podepsal smlouvu až do roku 2025.

„Přesvědčil mě eminentní zájem klubu postoupit. Líbí se mi očista, která se tu udála po tom nuceném sestupu. Libí se mi vize posunout Chomutova tam, kam patří. Mohlo by se to povést,“ nechal se slyšet Pešout, který se vrací do známého prostředí po čtrnácti letech. „Dělal jsem si legraci, že v kabině jsou ještě tři hráči, které jsem před těmi čtrnácti lety trénoval,“ smál se.

„S Martinem Pešoutem jsme byli v kontaktu delší dobu a jsme rádi, že jsme se nakonec domluvili na spolupráci. Jeho zkušenosti a přehled v hokejovém prostředí vnímáme jako velký přínos před rozhodujícími boji této sezony,“ řekl manažer Pirátů Jiří Sochor.

Klauzule o extralize

Pešout má smlouvu do dubna 2025, jejíž součástí je ale výstupní klauzule v případě zájmu z extraligy. „Jsme rádi, že půjde o dlouhodobou spolupráci, pokud nepřijde nabídka, která se, jak se říká, neodmítá,“ upozornil Sochor.

„Kdybych po sezoně nešel někam do extraligy, tak bych tady rád pokračoval,“ přikývl Pešout.

U Pirátů bude mít na starost sportovní úsek týmu, zároveň bude konzultantem dosavadních trenérů "áčka" Kamila Koláčka a Petra Martínka. „Oba dopředu věděli, co se chystá, teď už bude na všech třech, jak budou spolupracovat,“ zdůraznil Sochor.

„V Karlových Varech jsme několik let usilovali o to, aby se Sokolov dostal do první ligy, takže vím, jak je to těžké a že se hodí každý názor, pohled nebo postřeh,“ řekl Pešout, který už byl s týmem i při tréninku na ledě.

V lednu 2008 se přesunul z Kadaně do Chomutova a Piráty dotáhl až do finále první ligy, kde jeho svěřenci padli s Mladou Boleslaví. Oklikou přes slovenskou Skalice se vrátil do Česka, kde vedl Karlovy Vary a Brno. Teď bude pomáhat s postupem opět v Chomutově.