V Karlových Varech jste vydržel pět roků, říkal jste si už třeba delší dobu, že potřebujete změnu, nebo byste pokračoval nebýt nabídky Komety?

Kdyby nabídka nepřišla, tak bych klidně pokračoval. Měl jsem tedy ještě jeden telefon z dalšího klubu, ale už jsem byl domluvený s Kometou.

Není to teď v Brně trochu sebevražedná mise, když má klub za sebou dvě nevydařené sezony a evidentně nyní mezi špičku nepatří?

Pár lidí mi řeklo, že bych měl zůstat ve Varech, kde je tým už hotový a mužstvo stabilizované. Ale Kometa je Kometa, touha hrát nahoře je v klubu patrná počínaje Liborem (Libor Zábranský – majitel klubu – pozn. red.) a konče posledním vrátným. Že se chvíli nedaří a tým nemá výsledky, jako očekává veřejnost, to je přechodné období. Věřím, že se Kometa zase vydá nahoru.

Potvrzeno. Novým trenérem hokejistů Komety je navrátilec Pešout

Jak se potkávají vaše představy o nových posilách s představami majitele Zábranského?

Určitě se potkáváme. Do klubu by nepřišel hráč, na kterém bychom se neshodli. Funguje to velmi dobře. Samozřejmě je tam z mé strany vytipovávání hráčů. Poslední slovo má Libor, což tak ale funguje v každém klubu. Je logické, že o tom rozhoduje majitel. Zvlášť když žijeme v době covidové a válečné, což ovlivňuje rozpočty. Je hezké si nasmlouvat hráče, ale je třeba taky na ně mít.

Váš realizační tým, v němž zatím figurujete vy a Jiří Horáček, by mohl doplnit kouč ze zahraničí. Jak se na tuto možnost díváte?

Je to v jednání, takže zatím se k tomu nevyjadřuju.

V Kometě budete mít pod sebou hvězdná extraligová jména jako Martina Zaťoviče, Petra Holíka, a pokud zůstane, i Petera Muellera. Jaká to bude změna oproti Karlovým Varům?

I tam jsem pracoval se jmény, jako jsou Venca Skuhravý, Tomáš Rachůnek nebo Filip Novotný, která mají v extralize zvuk. Navíc jsem dělal v Kometě asistenta trenéra a nikdy jsem s klukama jako Martin Erat nebo Martin Zaťovič neměl problém, spíš naopak.

V čem vám angažmá ve Varech tak sedlo, že jste tam vydržel tak dlouho? To už se v extralize jen tak nevidí.

Jednak mi pomohla znalost prostředí a paradoxně taky to, že jsem přebíral tým, který sestoupil z extraligy do první ligy. Mohli jsme to postavit na mladých, které jsme obehráli v první lize. Potom jsme sice zase museli dost obměnit kádr, ale ta cesta, kterou jsme se vydali už v první lize, se ukázala jako dobrá. Teď jsou někteří hráči v reprezentaci, z čehož mám velkou radost.

Ačkoliv jste z Brna odešel v roce 2017, stále jste s Kometou udržoval kontakt…

Ano, měli jsme na stadionu Komety s Karlovými Vary vždy základnu, když jsme měli trip na Moravu, kdy jsme hráli v Brně a pak třeba ve Zlíně nebo Olomouci. Byl to takový náš základní tábor, kde jsme to rozbalili a trénovali tam.

Slavný brankář Holeček o absenci Rusů na MS: Já bych je také nebral

Předtím jste bydlel v Kobylí na Břeclavsku, vrátíte se tam?

Ne, v Kobylí zůstal bydlet můj syn s bývalou přítelkyní. Dojížděl jsem tam ale i po přestěhování do Varů za synem. Teď se poohlížím po bydlení v Brně.

K jižní Moravě máte vřelý vztah…

Ano, mám tam syna, který odmalička nastupoval za Kometu, od května bude v klubu chytat za devátou třídu. V podstatě jsem tedy z Komety ani neodešel. A taky mám ve Vrbici sklep. Můj bývalý tchán má vinařství, takže mě to trošku učarovalo a s kamarády od hokeje tam máme sklípek. Tyto věci jsou mi hodně blízké.

Hlavní trenéři Komety po postupu do extraligy



9/2009: Vladimír Kýhos

9/2009 – 11/2009: Pavel Pazourek

11/2009 – 1/2011: Vladimír Jeřábek

1/2011 – 3/2011: Ladislav Lubina

5/2011 – 2/2013: Zdeněk Venera

3/2013 – 5/2015: Vladimír Kýhos

5/2015 – 2/2016: Alois Hadamczik

5/2016 – 4/2019: Libor Zábranský

5/2019 – 11/2019: Petr Fiala

11/2019 – 3/2021: Libor Zábranský

4/2021 – 4/2022: Jiří Kalous

4/2022: Martin Pešout