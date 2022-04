V Kometě se mi dělalo dobře, přestavba ale potrvá, míní loučící se Kalous

S Karlovými Vary v roce 2018 postoupil do extraligy a pod jeho taktovkou tým třikrát postoupil do vyřazovacích bojů. „Když jsem tam přicházel, Vary sestoupily a měl jsem za úkol je dostat zpátky do extraligy. To byl takový extrém, v Brně jsme vyhráli titul a já pak přešel do klubu, který spadnul. Hned jsme šli nahoru, s prvoligovým kádrem jsme se udrželi a pak se tři roky budovalo nové mužstvo, které je tam doteď. Třikrát jsme se dostali do play-off, což ve Varech osm let nebylo. Hřeje mě u srdce, že jsme vlastně z odložených hráčů z větších klubů dokázali utvořit konkurenceschopné a fungující mužstvo. Pět kluků je momentálně v národním týmu, z toho mám velkou radost,“ pravil Pešout.

Přípravu na další sezonu odstartuje se svými svěřenci v pondělí 25. dubna. Jeho asistentem bude Jiří Horáček, jméno dalšího asistenta klub teprve odtajní.