„Přitom jsme nehráli špatně, asi jsme byli i lepší, byly tam nějaké tyčky. Ta prohra docela mrzí,“ přiznal Růžička, jehož tým ztrácí dvě kola před koncem naději na druhé místo. To Pardubice naopak pořádně křísly kamenem v boji o záchranu.

Martine, těší alespoň váš gól, kolem něhož se dlouze diskutovalo?

Diskutovalo. Ze začátku jsem si myslel, že to byl gól, ale pak, když se nic nedělo, jsem znejistěl. Jel jsem teda normálně na střídačku, a najednou kluci říkali, že svítí videorozhodčí. Aron Chmielewski byl blízko a říkal, že viděl puk v brance.

K čemu vám to pomohlo?

No, pomohlo to k tomu, že jsme byli alespoň blíž srovnání. Jenže bohužel, Vláda Roth trefil v závěru jen břevno. Štěstíčko se od nás trochu odklonilo.

Je jasné, že Pardubice potřebují každý bod, ale vy taky, pokud chcete play off začínat doma…

Přesně, o to víc nás to štve. Ztrácíme důležité body. Pardubice hrají o bytí a nebytí, to jsme věděli, ale my chceme začínat čtvrtfinále doma. Máme teď dva zápasy s těžkými soupeři (Plzeň, Liberec) a budeme se snažit urvat oba dva.

Ztráta s Pardubicemi vás v tomto ohledu může přijít draho, je to tak?

Může, ale když budeme hrát svou hru, můžeme uspět s každým a kdekoliv. Jde o to si říct, co budeme hrát a jak to pak na ledě plnit. My víme, že tým na to máme.

Čím byly Pardubice nejvíce nebezpečné?

Hrály dobře, spíš výborně, do obrany. Vyhazovaly puk jednoduše z pásma a my se do nich neustále tlačili. Potřebujeme to příště také zjednodušit a jít s pukem do brány, jinak budeme ty góly dávat těžko.

Třetí pardubický gól byl obrazem toho, co jste popsal? Jednoduchý nához na rozjetého hráče?

Přesně tak. Kdyby měli tlak a dali z toho góly, bylo by to jiné. Ale my do nich bušili, oni jen vyhodili a dali gól. Prakticky jsme jim to darovali.

Hostům skvěle zachytal gólman Kantor, váš nedávný spoluhráč, souhlasíte?

Jo, chytal výborně, zná to tady, kluky taky. Snažil se, ale tak je to vždycky, když se kluci, co tady působili, vrátí, chtějí se ukázat.

Ještě jedna věc – sledujete plzeňského Milana Gulaše, který se snaží překonat váš rekord?

Teď už se na to občas podívám, protože se mě na to někdy někdo zeptá, ale že bych to podrobně sledoval, to ne. Věnuji se nám, jelikož máme před play off a potřebujeme vyladit formu.