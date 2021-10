Patřil ke klíčovým mužům pátečního zápasu Mladé Boleslavi s Plzní. Jeden gól dal, druhý mu zastavila tyčka a v obraně odvedl tradiční penzum práce. Sám se tomuto označení kapitán Bruslařů Martin Ševc ale bránil: „Klíčový byl týmový výkon všech dvaceti hráčů.“

Jak moc důležité bylo vítězství nad Plzní po sérii čtyř porážek v řadě?

Ohromně důležité! Během našich posledních zápasů nebyla předváděná hra dobrá a ruku v ruce s tím šly i výsledky. Proto jsme se už potřebovali odrazit. I když to bylo takové špinavé vítězství, tak pro nás hodně důležité.

Co chybělo v těch minulých zápasech. Asi to nebyly jenom góly Davida Šťastného?

To určitě ne. David nám samozřejmě hodně chybí, protože to je skvělý hráč, ale pořád je to týmový sport o dvaceti lidech. Jeden hráč nám pomoct může, ale v kabině nás je mnohem víc. A hráči, kteří hrají teď musí šanci využít. Kromě gólmanů tam v minulých zápasech nebylo vůbec nic. Asi nám se nám trošku vytratila poctivost a hladovost. Tak dneska to snad bylo zpátky, a to rozhodlo zápas na naši stranu.

Měl jste třeba i nějaký proslov v kabině?

Už jsme toho namluvili dost. Teď už bylo potřeba to předvést na ledě. Přestat mluvit a začít fárat na ledě. Dneska to tam bylo, ale musím sportovně uznat, že lepším týmem jsme nebyli. Ale šli jsme si za výhrou víc a urvali jsme to. Po dlouhé době tam bylo hodně zblokovaných střel.

Jak vám pomůže výhra nad Plzní?

To se ukáže hned v neděli. Musím zůstat stejně hladoví a poctiví. Pak výsledky přijdou.

Co jste říkal na fakt, že bylo jediné vyloučení?

To je otázka na někoho jiného, jestli to bylo na jednoho vyloučeného. Ale nám přesilovky moc nejdou a oslabení vlastně taky ne, takže pro nás asi dobře, že se hrálo v pěti.

Dal jste první gól v sezoně, pak tyčku, a ještě nějaké šance jste měl. To mohl být i hattrick…

To mohl, ale já ve svých letech už opravdu individuální statistiky nesleduji. Pro nás jsou dneska zlaté tři body.