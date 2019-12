„Ano, je to pravda. Měl jsem tam jít ve středu ráno na kontrolu, protože mám zdravotní problémy,“ uvedl Gřeš, který je fanouškům z regionu znám především z dresu Vítkovic, v jejichž dresu odehrál v nejvyšší soutěži dvanáct utkání (0+1) a hlavně Havířova, kde strávil tři a půl sezony.

Pochopitelně mu hlavou prolétlo, co vše se mohlo stát, kdyby byl objednán už na 10. prosince. „Je strašné na to vůbec myslet. Úplně mě to sebralo. Před týdnem jsem tam seděl v čekárně jako všichni ostatní. Nikdy by mě nenapadlo, že se něco podobného může u nás stát,“ říká tichým hlasem Gřeš, který cítí s rodinami všech obětí. „Běhá mi z toho pořád mráz po zádech.“

Chvíli potrvá, než se lidé přestanou bát

Během úterního dne měl řadu telefonátů od blízkých a známých. „Všichni věděli, že jsem zraněný a poslední zápasy jsem nehrál a léčil se. Do FNO chodím často, proto jsem chápal, že měli o mě strach. Báli se, ale naštěstí mě to minulo. Vím, že mě potkalo velké štěstí.“

Sám myslel nejen na nevinné pacienty, ale i lékaře a sestřičky, jež tam pracují. „Hned jsem zjišťoval, zda jsou v pořádku. Trochu mě uklidnilo, že dveře měly být zavřené a vrah střílel jen v čekárně. Ale i tak je to prostě celé strašně smutné a šílené.“

Připouští, že chvilku potrvá, než se lidé i on sám na Ostravsku přestanou bát. „Až na to oddělení traumatologie přijdu, bude to divný pocit. To vím už nyní. Na druhé straně je to případ, který je zcela výjimečný a věřme, že se už nebude nikdy opakovat. Určitě to není tak, že bych měl mít teď strach k doktorovi jít, nebo se vůbec pohybovat třeba po ulici. Přímo u té události jsem nebyl, takže mě to nijak neovlivňuje a funguju normálně,“ uzavřel Tomáš Gřeš.