Zákulisí i hlavní scéna hokejového mistrovství světa očima a objektivem fotoreportéra Deníku Františka Bílka.

Fotoreportér Deníku František Bílek a maskot šampionátu, králík Bob | Foto: Deník/František Bílek

Dívali jste se? Určitě ano, vždyť u televizorům podle dostupných údajů byly během čtvrtfinálového duelu se Spojenými státy americkými hodně přes tři milióny diváků. Česko pohltila hokejová euforie, Rulíkova družina bude hrát o víkendu o medaile!

Zacha zařídil semifinále, teď míří za zlatem. Bavili jsme se o tom, přiznal

Jako první šly ale v Praze do čtvrtfinálových bojů celky Kanady a Slovenska. Naši východní sousedé umí favority překvapit a vytáhnout se na ně, ve čtvrtek ale byli bez šancí. Sedl jsem si za slovenskou brankou a čekal příval gólů. V páté minutě Hlavaj tahal z kasy druhý puk, na fotopozici číslo 4 jsem se tetelil blahem, protože se mi povedlo vyfotit jeho neúspěšný zákrok i s toušem směřujícím za jeho záda. Paráda, úvod čtvrtfinálového dne jako vyšitý.

Brankář Slovenska Hlavaj inkasuje druhou branku ve čtvrtfinálovém duelu s KanadouZdroj: Deník/František Bílek

Soustředil jsem se na Juraje Slafkovského, jedničku draftu zpřed dvou let. Při rozbruslení si všiml, že s objektivem mířím nepřetržitě na něj a na oplátku na mě namířil puk. Pleskl mi přímo před sklem, rána jako blázen. Nehnul jsem brvou, puků letících přímo na obličej jsem zažil nepočítaně, a to ať už jako hokejový brankář, nebo jako fotoreportér. V prvním případě mě chránila maska, v tom druhém plexi.

Hokejová euforie. Češi jdou přes USA do semifinále MS, sledovali jsme on-line

Slafkovský na letošním šampionátu nedal ani jeden gól, pozornost budil jen svým frackovitým chováním a, to se musí nechat, osmi asistencemi. Jeho gólové příspěvky ale Slovákům chyběly, javorové listy si došly pro pohodovou výhru 6:3. A po zápase někteří jeho hráči vyrazili do centra Prahy. Pokud čekáte, že si vzali taxíka, jste na omylu, cestovali metrem.

Slovenští fanoušci, ke kterým se vydatně přidali ti čeští, čekající na večerní zápas, vytvořili v pražské aréně parádní atmosféru, nic to ale nebylo proti tomu, co se rozpoutalo v hledišti o pár hodin později.

Dvě třetiny hrálo Česko proti Američanům skvělý hokej s řadou ofenzivních prvků, v poslední periodě se už soustředilo především na udržení jednobrankového náskoku, který zařídil šťastnou tečí Pavel Zacha. Euforie v hale byla nezměrná, ještě více než obvykle se rozparádili i maskoti Bob s Bobkem.

Svět v úžasu, Bob a Bobek jsou hitem MS. Musí se vrátit i příště, zní ze zámoří

Na konci druhé třetiny jeden z nich skotačil na zábradlí za brankou, kterou právě strážil Lukáš Dostál. Ještě jsem si pořídil selfíčko, abych udělal radost synovi, který ty dva ušáky miluje. A pak to přišlo. Zrovna jsem se snažil zaostřit kočkování Gudase s Tkachukem, když jsem dostal pecku do ruky. Otočil jsem se a na zemi vedle mě ležel rozplácnutý králík. Hned se zvedl a pokračoval ve své krasojízdě. „Taky na mě ten zajíc spadl, já to koupil do nohy," potvrdil nekontrolovatelný pád maskota z tribuny vedle sedící kolega. Naštěstí jsme neutrpěli újmu my a ani naše technika.

Fotoreportér Deníku František Bílek a maskot šampionátu, králík BobZdroj: Deník/František Bílek

Bez pověstné ztráty kytičky byl i ledově klidný Dostál, za obrovského ryku se tak na stadionu krátce po půl jedenácté slavil postup do semifinále. Ještě jsem šel na rozhovory do mix zóny, kde Brady Tkachuk férově ocenil práci Radka Gudase. „Patří mu uznání, protože Čechům hodně pomohl," vykládal sympaticky.

MS v hokeji, Praha: Česko - USAZdroj: Deník/František Bílek

S novináři mluvil i David Pastrňák, který pořád není ve své kůži. „Jsem pyšný na celý tým!" zářil štěstím. A s ním i zmiňované miliony českých fanoušků.