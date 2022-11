Všichni očekávali, že to brzy přijde. Matěj Blümel přicestoval do zámoří ve fantastické formě, přízeň fanoušků si získal už na kempu nováčků, kde se stal nejlepším střelcem svého týmu. Vyzkoušel si také pár utkání s prvním týmem, ale vedení nakonec dospělo k závěru, že je stále ještě čas.

Českého mladíka tak poslalo na farmu do Texasu, kde měl bývalý pardubický snajpr plnit roli jednoho z bodových lídrů. Dostal bohatou porci prostoru a neomezené možnosti. Zkrátka běž a ukaž, proč by ses měl vrátit zpět do kabiny slavné organizace NHL.

Blümel vyslechl instrukce a jak je jeho zvykem, bez zbytečných řečí začal konat. Hned svůj první večer ve farmářském dresu okořenil premiérovou trefou a asistencí, tehdy však jen těžko mohl tušit, že tím odstartuje doslova bodový koncert na ledě.

V následujícím utkání režíroval první vítězství Texasu v sezoně dvěma brankami, prosadit se pak dokázal i ve třetím po sobě jdoucím klání. Za pět odehraných duelů si v AHL vysloužil neuvěřitelných 8 kanadských bodů a místenku v elitní pětici bodování celé soutěže.

Matěj Blümel slaví gól v dresu farmářského Texasu.Zdroj: ČTK / AP / Emil Lippe

Rozjezd, který zřejmě nečekal ani sám Blümel. „Naprosto vyniká nade všemi útočníky tady v Texasu. Je neuvěřitelně rychlý, má skvělou střelu a umí vzít zodpovědnost na sebe. Na farmě rozhodně nevydrží dlouho,“ pronesl před nedávnem tamější novinář Jen Damiani.

A jeho slova se jen o pár dní později proměnila v krásnou realitu. Ve středu v noci dorazila ze zámoří do Čech úžasná novinka. Český útočník Matěj Blümel už nenaskočil do utkání číslo šest na farmě a místo toho míří na zkoušku do prvního týmu Dallasu.

V kabině Stars vystřídá švédského útočníka Jacoba Petersona, jenž nepřesvědčil trenérský sbor v čele s uznávaným Peterem DeBoerem a přesune se na další týdny do farmářské soutěže.

Za to Blümel se už po necelém měsíci v nižší soutěži dočkal té nejlepší možné odměny. Obrovská forma, psychická pohoda, i to byly jednoznačné důvody, proč se vedení rozhodlo reagovat právě povoláním českého mladíka.

Blümel se v Dallasu ihned zapojil do tréninku, svou vysněnou premiéru si navíc může odkroutit už v noci ze čtvrtka na pátek, kdy Stars vyzvou Ovečkinův Washington. Tým, jenž jako malý klučina zbožňoval ze všech zámořských celků nejvíce.