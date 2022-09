Ne každý si na sklonku letošního roku bude moct s úsměvem na tváři vydechnout a zavzpomínat na uplynulých dvanáct měsíců jako na velice vydařenou periodu života. To ovšem nebude platit v případě pardubického útočníka Matěje Blümela.

Blümel jde do NHL, podepsal s Dallasem. Kvůli tomu jsem tak dlouho dřel, řekl

Pro něj se naopak rok 2021 už navždy zapíše jako ten osudový. Na konci května vybojoval coby benjamínek národního týmu bronz na mistrovství světa ve Finsku, svými výjimečnými výkony si navíc řekl o angažmá za velkou louží. Pro dvaadvacetiletého kanonýra to byl jednoduše měsíc splněných přání.

První český bakalář v NHL?

Nicméně ani vytoužený nováčkovský kontrakt, který jej z pardubické kabiny vystřelil až mezi mládežnickou elitu bojující o místo v nejslavnější hokejové lize světa, nebyl tím posledním dárkem, jenž na rodáka z Tábora čekal před odletem do zámoří.

Hokejovou výstroj musel urychleně vyměnit za společenské oblečení a namísto podpisů chvíli rozdával své vědomosti v oblasti ekonomiky a managementu podniku. Úspěšně obhájil bakalářskou práci a doplnil tak i poslední zbývající dílek do skládanky úspěšně splněných úloh.

V létě se za odměnu na chvíli ohřál v rozpáleném Turecku a poté už se naplno pustil do přípravy na nadcházející sezonu. Sezonu, která bude neméně klíčová jako ta nedávno skončená. Tentokrát však půjde ještě o mnoho víc. Ve hře je totiž místenka do kabiny organizace Dallasu Stars.

Teenageři, na scénu! Extraliga se letos může těšit na přehlídku dravého mládí

A pokud Matěji Blümelovi klapne i tohle, hollywoodský scénář se vším všudy bude na světě.

Už před odletem měl český talent v hlavě jasno. „Pojedu za oceán ohromně natěšený, ale jsem nachystaný na to, že cesta může jít i přes farmu,“ prozradil po podepsání dvouletého kontraktu.

Na Blümela dohlíží skaut Hrdina

Po prvním týdnu v přípravném kempu to však spíše vypadá, že mladý útočník přijel do Dallasu rovnou pro vstupenku do kabiny NHL. Na ledě působí naprosto suverénně, jeho výjimečná rychlost zaujala kromě hlavního kouče farmy Dallasu Neila Grahama i českého skauta organizace Stars Jiřího Hrdinu.

„Je to parádní bruslař. Zatím si vede velmi dobře, téměř při každém dotyku s pukem je ofenzivně nebezpečný,“ napsal Hrdina na svém Twitteru.

A co víc, do zámoří si sebou bývalý snajpr Pardubic přibalil i slušný gólový apetit. Na turnaji NHL Prospects si na své konto připsal hned čtyři branky, v posledním utkání sestřelil hokejisty St. Louis dokonce hattrickem. A v Dallasu už se mluví o novém přírůstku do šatny Stars.

„Je neuvěřitelné, jaký má pohyb směrem dopředu. Jeho podpis možná leckoho překvapil, ale už svým výkonem na mistrovství světa dokázal, že je výjimečný. Myslím si, že letos bychom ho mohli v nějakých zápasech NHL vidět,“ řekl na adresu Blümela skaut Derek Neumeier.

Zatím vyhráno nemá, svou cestu za krajanem Radkem Faksou a dalšími hvězdami Texasanů však zahájil ve velkém stylu. Od čtvrtka čeká Blümela přípravný kemp v Dallasu, na který již za týden naváže série přípravných duelů před horkým startem NHL.