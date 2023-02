Pokles sledovanosti je jedna věc, ale téměř o čtvrtinu? To vás muselo pořádně zaskočit. Přiznám se, že pro mě to byl spíše takový pomyslný alarm pro zahájení diskuse, aby se otevřelo téma, jak vlastně NHL funguje na trhu, co všechno dělá špatně a jak je v posledních letech konkurenceschopná v rámci severoamerických soutěží. Ten samotný pokles je zkreslený řadou vnějších faktorů, takže to ani nevnímám jako ten největší problém. Ale myslím si, že jde obecně o velice zajímavý námět pro hokejové fanoušky a hlavně představitele NHL.

Máme tu soutěže jako NFL, NBA, nebo třeba baseballová MLB. A těch konkurentů postupně přibývá.

Tak například proti americkému fotbalu nemá NHL sebemenší šanci, to se tady bavíme o dvou zcela odlišných světech na severoamerickém trhu. A také v zámoří si to dobře uvědomují. Proto mě docela překvapilo, že se vedení soutěže pustilo do nedělních zápasů, když se v tu chvíli hrála v Americe NFL, výrazně sledovanější soutěž. Velice podobné je to pak rovněž s NBA, což je vlastně pro hokejovou ligu takový největší konkurent, už jenom z hlediska začátku a konce sezony. A jak říkáte, těch konkurentů přibývá.

Napadá mě i klasický fotbal, ze kterého se za mořem pomalu stává velice lákavé zboží.

Přesně tak. Už teď je ten zájem nejen z Evropy poměrně velký, navíc v souvislosti s blížícím se světovým šampionátem, který proběhne právě v Severní Americe, to jenom poroste. A stejně tak i další velká konkurence pro NHL, která často funguje ve své vlastní bublině.

Říkáte, že ten pokles sledovanosti je zkreslený řadou vnějších faktorů. Které z nich mají podle vás na současnou situaci největší vliv?

Pro mě už je nešťastný samotný rozpis jednotlivých zápasů, kvůli kterému se z NHL vytrácí tradiční rivalita mezi některými celky. Když si vzpomenu na loňské play-off, tak se mi ihned vybaví série mezi Calgary a Edmontonem, možná největší ozdoba vyřazovacích bojů. A letos se tyto dva celky potkají za celou sezonu jen třikrát a všechny zápasy v první polovině sezony. To je za mě z pohledu dlouholetého fanouška obrovská škoda, protože přesně toto jsou produkty, z nichž má NHL těžit. Zápasy rivalů jsou pro NHL hlavní marketingová síla.

Matěj Hejda, hokejový reportér a podcaster.Zdroj: se souhlasem Matěje HejdyPoměrně klidná voda panuje také na přestupovém trhu, viďte?

Ano, jeden z dalších faktorů. Tím, že několik organizací nemá pod svým platovým stropem téměř žádný prostor, tak proběhlo velice málo výměn. Je pravdou, že teď se dvě velké upekly, Bo Horvat a Vladimir Tarasenko to snad před uzávěrkou přestupů alespoň trochu rozhýbali. Ale pořád je to podle mě málo.

Málo na to, aby se o hvězdách NHL mluvilo stejně jako o hráčích amerického fotbalu či basketbalu.

A tím se dostáváme ke klíčovému faktoru, čímž je marketing hokejových hvězd NHL. Tohle vidím v současné chvíli jako ten největší problém. Hokej byl vždycky trochu konzervativním sportem, kde tým znamenal více než hráč. Situace už je sice lepší než před patnácti lety, nicméně stále je ta skupina hvězd, které mají potenciál budovat svou image navenek, velice malá, navíc ne vždy dochází k důležité podpoře ze strany týmu. Za mě je to obrovská škoda, NHL potřebuje, aby největší hvězdy byly co nejvíce vidět.

NHL se po sedmnácti letech vrátila na slavnou stanici ESPN. Může hrát i to nějakou roli?

Myslím si, že ne. Z ekonomického hlediska je to pro NHL naprostá bomba, ESPN je v rámci světa sportovního vysílání možná úplně nejprestižnější subjekt, což přineslo do soutěže obrovské finanční prostředky. Tady bych se možná pouštěl na příliš tenký led, netuším, jaké jsou přímo reakce ze zámoří, ale troufám si říct, že to chyba rozhodně nebyla.

Narážím na to zejména kvůli tzv. „regionálním blackoutům“. Tedy to, že například fanoušci Dallasu Stars žijící v Texasu či Oklahomě nemají možnost sledovat v televizi utkání svého týmu.

Přiznám se, že toto byla informace, která mě ze všeho nejvíc šokovala a zřejmě bude mít také největší vliv na snížené číslo celkové sledovanosti ve Spojených státech. A problém je i v tom, že třeba Texas je obecně regionem, kde si hokej popularitu příliš nezískal. Nicméně naprosto souhlasím, je to až nezvykle kuriózní situace a NHL by to měla co nejrychleji řešit.

V zámoří se hodně kritizují brzké začátky některých zápasů, které vychází vstříc evropskému publiku. Jenže jak z toho ven?

No, těžká otázka. A kdo ví, jestli na tohle vůbec existuje odpověď. Je třeba říct, že evropské publikum není tak velké, aby pro sledovanost NHL hrálo klíčovou roli. Fanoušků, kteří si platí televizi NHL, je opravdu málo, většina diváků se jednou za čas podívá na nějaké utkání a to je všechno. Ale přes to všechno je Evropa pro zámoří velice důležitá, popularita hokeje je ve světě dost omezená.

A do toho také častá kolize s utkáními NFL. Fenomén amerického fotbalu začíná nabývat na velké síle, že?

Tady vůbec nerozumím tomu, proč se NHL pouštěla do toho nedělního „boje“ s americkým fotbalem. Navíc v zámoří, kde má NFL oproti hokeji jednoznačnou převahu. Ale co se týče popularity, tak se to podle mě liší stát od státu. U nás v Česku je to stále poměrně střízlivé, ale když se podíváme třeba do Německa, tak tam už je o americký fotbal opravdu velký zájem, který přitahuje masy fanoušků. A ta popularita jenom roste.

Může to být pro NHL v blízkých letech výrazný strašák?

Americký fotbal má několik výhod oproti hokeji. Je to zcela odlišná kultura, pracuje s mnohem lepším marketingem hvězd, lepší image, a hlavně je to sport, který je ke sledování výrazně lepší v televizi než naživo. Což je v případě hokeje úplný opak. Ten jsi nejvíce užijete v hale. To je životní zážitek. Těžko říct, v zámoří je to strašák už nějaký ten pátek, v Evropě je to však stále velice diskutabilní. V Česku a na Slovensku bych se toho nebál, tady hokej si udržuje pořád velkou popularitu.

Pojďme ale zpět k hokeji. Jak vy osobně vidíte letošní sezonu za mořem?

Je trochu vyrovnanější než před rokem. Alespoň tedy co se týče bojů na postupových příčkách. Jsem zvědavý, jak dopadne letošní uzávěrka přestupů, jaké zajímavé výměny ještě uvidíme. A pak už to všechno bude směřované k play-off, vrcholu sezony. Jen mě malinko mrzí ten současný formát, že už často dopředu víme, kdo s kým bude v prvním kole hrát. Není náhodou, že se tento model vyřazovacích bojů stává častým terčem kritiky.

Je možné, že někdy dojde ke změně?

Myslím si, že dokud bude Gary Bettman komisařem NHL, tak se to určitě nezmění. On sám je velkým fanouškem tohoto formátu, takže návrat k původnímu modelu je podle mě nereálný. Mluví se o případném předkole play-off, podobně jako tomu je v NBA, uvidíme. Ale ryze ze sportovního hlediska dává ten současný model s polovinou postupujících smysl, na rozdíl třeba od extraligy, kde dostane šanci zahrát si o titul téměř každý.

Zmiňoval jste problém jednoznačného průběhu, řada týmů je už delší čas mimo hru. Rozehrává se za mořem skutečná válka o Connora Bedarda?

Ta se rozehrála už na začátku sezony. Takové Chicago šlo do sezony s jediným cílem, vedení rozprodalo snad všechny kvalitní hráče vyjma hvězd Patricka Kanea s Jonathanem Toewsem, na které je však už rovněž tlačeno, aby se vydali jiným směrem. Je tam pár týmů, které jsou momentálně ve hře, ať už je to Arizona, Vancouver či Anaheim. K nim se navíc namočil i Columbus, byť ten malinko nedobrovolně kvůli rozsáhlé marodce. Ale těžko se něčemu divit, generační draft je pro tyto celky obrovskou výzvou do budoucna.

Je něco takového akceptovatelné, nebo vám to přijde na tak prestižní soutěž až nemístné?

Já osobně už jsem si zvykl. A když se budeme bavit o marketingovém hledisku, tak pro to mám i pochopení. Získat takového hráče, který se jednou může stát tváří celé organizace a přinést vám úspěchy, to je sakra lákavá nabídka. Ale pozor, je důležité rozlišovat mezi hráči a fanoušky. Zatímco spousta mladých kluků bojuje na ledě navzdory neustálým porážkám o své budoucí místo v NHL, fanoušci se na diskusích radují po každé porážce svého týmu. Je to zkrátka byznys. (smích)

Největší kanadský talent současnosti Connor Bedard.Zdroj: Matthew Helfrich/Zuma Press/Profimedia

V jakém dresu by to příští jedničce draftu slušelo nejvíce?

Logická volba by byl Vancouver. Už jenom kvůli tomu, že odtamtud pochází. Ale rozhodně by si Connor Bedard zasloužil místo ve slavné organizaci, která disponuje úspěšnou historií. Chicago, Montreal dává smysl. I pro tu soutěž by to bylo důležité. Columbus by potřeboval injekci velkého ofenzivního talentu. Ale tam se podobně jako u Arizony bavíme o malém trhu.

Kdo je pro vás letos nejžhavějším adeptem na zisk Stanley Cupu?

Loni mi po delší době vyšel osobní tip, když jsem předpověděl celkové vítězství Colorada. A troufám si říct, že by z toho letos klidně mohla být obhajoba. Cesta na západě je výrazně snazší, navíc pokud se Avalanche uzdraví klíčoví hráči, budou v play-off opět velmi silní. Ale pokud bych měl jmenovat ty nejžhavější, tak zamířím na východ. Do úplné špičky roste New York Rangers, Carolina je hodně silná, nebezpečná bude již tradičně Tampa a krásně se to zatím rýsuje v Bostonu.

V jejich podání dosud naprostá dominance. Nebojíte se brzké facky, jako to třeba před rokem zažila Florida?

Ta hrozba tam bude vždycky. Můžete být jakkoliv silní a stejně pak schytáte facku aniž byste to čekali. Třeba Florida vloni vyhrála sérii v play-off po 26 letech, ale je pravdou, že na sérii proti Tampě by nejraději navždy zapomněli. Ale myslím si, že něco takového by se Bostonu nemělo stát. Kabina je výrazně zkušenější, navíc kdo ví, třeba hraje tento tým pospolu poslední sezonu. Touha uspět bude větší něž kdy předtím. Hrají fantastický hokej. Pokud tým jen šetrně doplní, budou velkým favoritem.

A máte svého černého koně do play-off?

(zamyslí se) No, ještě před třemi týdny bych řekl Vegas, i když to asi úplně není černý kůň. Teď se jim zranil vážně kapitán Mark Stone, také brankář a Jack Eichel se herně trápí. Ale zřejmě budu muset hledat na západě, jelikož východní složení je stále hodně otevřené a několik týmů bude o postup ještě bojovat. Možná se nabízí New Jersey, po letech zpátky v play-off, hrají pěkný hokej, nicméně to za mě zatím není tým stavěný do vyřazovacích bojů. Zajímá mě, co bude dělat Seattle, daleko může dojít LA, kde skvěle funguje kombinace mládí se zkušenostmi. Otazníkem tam je ale brankář.