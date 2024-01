Na světovém šampionátu juniorů ve Švédsku si svůj debut odbyl litvínovský odchovanec Matěj Maštalířský. A jaký! Češi ve čtvrtfinále vyřadili Kanadu, gól dali 11 vteřin před koncem. „Brácha byl v té poslední minutě na ledě, tak jsem si řekl, že dá gól a bude za hvězdu. Pak ho teda dal Štancl a měl jsem radost, že si Matěj zahraje o medaile," říká Martin Maštalířský, starší bratr objevu této sezony.

Bratři Maštaliřští při rozlučce legend Šlégra a Reichela v roce 2010. U Gumy je mladší Matěj, u Albiho starší Martin. | Foto: se svolením Martina Maštalířského

Rodák z Domažlic žije už několik let v Litvínově, v tomto ročníku ho kouč Karel Mlejnek při zranění kapitána Matúše Sukeľa povýšil do základní sestavy „chemiků“. Chytil se, v patnácti ligových duelech nasbíral pět kanadských bodů. Do sestavy českého národního týmu mu opět pomohlo zranění, souboj s Kanadou odehrál díky absenci Robina Sapouška. „Přišel mi trošku nervózní před zápasem, ale odeznělo to. Věřím, že když bude hrát, co umí, našemu týmu pomůže,“ věří svému bratrovi Martin Maštalířský.

Antoš se v televizi vysmál Slovákům, ti nechápou. Kritika přišla i od kolegyně

Infarktový duel s reprezentanty země javorového listu sledoval v klidu na gauči. Emoce prý najevo příliš najevo nedává, jen leží a bedlivě se dívá. „Podle mě to bylo od Matěje na první zápas na MS dobré. Kluci zvládli začátek, vypadalo to dobře. Přál jsem si, aby to udrželi a pokračovali v tom, co hráli. Jak pak přišla druhé třetina, tak jsem se začal o výsledek bát. Ale věřil jsem, že tu převahu Kanady ubrání.“

Ve čtvrtek Česko čeká souboj o postup do finále se Švédskem, Maštalířský by měl být opět v základní sestavě. „Věřím, že se mu a jeho spoluhráčům podaří medaili uhrát. Ten začátek na světovém šampionátu nebyl růžový, na mysli mám porážku se Slovenskem, ale pak to šlo nahoru,“ je spokojený Matějův bratr.

Vychoval pět reprezentantů z dvacítky. Gardoň: Bylo jasné, že mají předpoklady

On sám hokej už nehraje, ale zůstal u něho jako rozhodčí. Svého bráchu maximálně podporuje a také hecuje. „Začal jsem s hecováním ale až poslední roky, kdy začaly být jeho výkony vyrovnanější. Jinak ale od malička má velkou chuť hrát. Vždy patřil mezi ty nejlepší ve své kategorii. V poslední době udělal velký pokrok. Popravdě si ještě pořádně neuvědomuji, že to dotáhl až na mistrovství světa. Každopádně jsem ale na něj hrdý.“

Matěj Maštalířský je prý dříč. Za své úspěchy podle bratra Martina vděčí poctivé práci. „On na sobě fakt makal, zaslouží si to, že je tam, kde je. Pokud bude pokračovat v tom, co dělá, když na sobě bude makat víc a víc, tak věřím, že si splní svůj sen.“