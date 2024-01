Euforie u Prčíků. Hodoňáci míří na semifinále dvacítek do Švédska

Hodonínská stopa. U úterního senzačního vyřazení Kanady z mistrovství světa hokejistů do dvaceti let byl v českém dresu i hodonínský odchovanec Matěj Prčík. Devatenáctiletému obránci Vítkovic držela na dálku palce celá rodina. „Pro rodiče každého hokejisty je to neuvěřitelný pocit. Všichni mají sen, aby jejich syn hrál takový zápas a po něm postoupil do semifinále mistrovství světa,“ řekl otec reprezentanta Pavel Prčík.

Matěj Prčík (uprostřed s číslem 4) slaví gól českého národního týmu. | Foto: se svolením Českého hokeje

Ten hrál v minulosti rovněž hokej za Baník Hodonín. „Jako bývalý hokejista uznávám, že kluci vyhráli s neuvěřitelným štěstím. Sešlo se všechno, s čím se nedá ani počítat. Parádně zachytal brankář, kluci statečně bránili, dvě třetiny se protrápili a ve finále šťastným gólem rozhodli,“ usmál se Prčík. Podle jeho slov všechno nasvědčovalo tomu, že Kanada zápas zvrátí na svou stranu. „Řekl jsem, že to není ani možné, tlak Kanady byl extrémní,“ podotkl. Vítězný gól však zaznamenal jedenáct vteřin před koncem Jakub Štancl a Kanada na šampionátu končí. „Sport je někdy nespravedlivý, ale na to se historie neptá. Kluci vyhráli, jdou dál a nám z toho zápasu zůstávají neuvěřitelné zážitky,“ přiznal Prčík. Antoš se v televizi vysmál Slovákům, ti nechápou. Kritika přišla i od kolegyně Čtvrteční semifinále, které začíná ve tři hodiny odpoledne, si spolu s přáteli užije přímo na stadionu. „Hned po zápase jsem Matějovi volal, ať nám sežene lístky. Kamarád bere větší auto, jede nás z Hodonína do Švédska šest,“ dodal.

