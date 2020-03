Teď se může v klidu připravovat na své první české play off. „Nálada je parádní, chtěli jsme skončit co nejvýše, abychom začínali doba, což je pro nás velká výhoda. Máme tady super fanoušky a daří se nám tady, takže je fajn, že to vyšlo,“ radoval se po závěrečné výhře nad Plzní (3:0), ke které sám pomohl gólem a asistencí na vítězný gól Martinu Růžičkovi.

Základní část jste zakončili proti prvnímu Liberci i druhé Plzni s nulou vzadu. Mohou vám ty výsledky pomoci do rozhodující části sezony?

Určitě. Výkony jsme celou sezonu měli jako na houpačce. Po série výher následovala série proher a podobně. Ke konci jsme si už říkali, že se musíme pořádně nachystat na play off, že už to musí být stoprocentní. Oba zápasy se nám povedly, takže nezbývá než doufat, že na to v paly off navážeme.

Jako bonus jste si druhým místem zajistili i Ligu mistrů. Jak to berete?

Dobrá zpráva. Pro všechny je to takové zpestření, podíváte se na nová místa, hrajete s kvalitními týmy. Akorát to stojí dost sil. Ale budeme se těšit, fanoušci jistě také.

Co soupeři z předkola ? Je tam Olomouc, Hradec… Kdo by byl pro vás ideální?

Nevybíráme si. Pokud chce člověk vyhrát, musí porazit každého. Je jedno, koho dostaneme.

A nějaký tip máte?

Osobně bych nechtěl Olomouc, protože hraje takový nepříjemný styl, důrazný, tvrdý. Těžko se dostává před její branku. Spíš bych uvítali ten Hradec.

Vyhráli jste dva zápasy se silnými soupeři a to nemáte kompletní kádr…

Čekáme, až se zranění kluci vrátí. Naštěstí teď máme to volno, takže se mohou všichni uzdravit a doufám, že na play off budeme v plné palbě.

Jste rád, že jste neskončili třetí a vyhnuli se tak brněnské Kometě? Nemusíte hrát proti bratrovi Šimonovi.

(smích) Už jsme s tím oba trochu počítali. Říkal jsem bráchovi, že ho asi brzo pošlu na dovolenou, ale zatím ještě ne. Na druhou stranu by asi nebylo plus hrát proti Kometě hned na začátku.

Máte za sebou první sezonu v extralize. Jaká byla?

Nebyla špatná. Před sezonou jsem říkal, že nevím, do čeho jdu a nebyla to vůbec sranda. Není lehké se tady prosadit, liga šla za ty roky hodně nahoru a působí v ní spousta kvalitních hráčů. Z týmového pohledu to byla dobrá základní část.

A z individuálního? Jste nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Na individuální statistiky a tak nehledím. Náš cíl je jasný - vyhrát.