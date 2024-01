Nakonec v HC Uničov sám působil do sezony 2019/20, nyní se věnuje vlastní hokejové škole Czech Eagles. Václav Přibyl trénuje uničovskou mládež dodnes.

David a Goliáš

Již ve zmíněné osmé třídě byl mezi oběma dnešními centry české dvacítky velký rozdíl. Zatímco Matěj Přibyl už byl postavou de facto velký chlap, Matyáš byl drobný a řešil růstové problémy.

„Byl malý, měl pozdní pubertu. V dorostu se potýkal s bolestmi, tři sezony se trápil zdravotně. Nebyl schopný naplno trénovat, zabrzdit, vystartovat. Bylo to takové klouzání od ničeho k ničemu,“ přiznává Ctibor Melovský.

Trpělivost se však vyplatila. Ve své první juniorské sezoně 2021/22 v dresu Vítkovic zaujal i trenéry reprezentační osmnáctky, zahrál si na světovém šampionátu této kategorie a začali kolem něj kroužit skauti.

„Růst se mu dokončil někdy až v prvním roce v juniorce. Pak mohl začít naplno trénovat, byl zdravý, vyrostl, zesílil a sezona v juniorce se mu povedla,“ říká Melovský.

Odlišné řešení „covidové“ situace

Plány nezhatila ani předešlá „covidová“ sezona 2020/21. V tomto případě Matyáš Melovský těžil z tátovy hokejové školy.

„Ve Vítkovicích se na ně samozřejmě úplně vykašlali. Nic nedělali, zavřeli krám. Když byl covid, začali jsme jezdit na led do Polska a s Matyášem trénovali sami. Od té doby dělám hokejovou školu naplno,“ prozradil Ctibor Melovský.

Jinak nepříznivou situaci pro sportovce řešili u Přibylů, kde vyrostla i olympionička a opora ženské hokejové reprezentace, Matějova sestra Vendula.

„Byl to pro nás jediný únik. V Česku probíhal sport pololegálním způsobem, nejlépe v Polsku a podobně. To jsme nechtěli. Sice i ve Švédsku zrušili soutěž, ale alespoň plnohodnotně trénovali,“ přidal svůj pohled Václav Přibyl.

Matěj tak strávil ve Švédsku i následující sezonu, kvůli zranění však nemohl absolvovat try-outy u klubů z kategorie U20, smlouvu nakonec nikde nedostal a zamířil zpět do Česka.

V zámoří to vyšlo Matyášovi

To Matyáš zamířil pro ročník 2022/23 do kanadské juniorské soutěže. A v týmu Baie-Comeau Drakkar se okamžitě stal nejproduktivnějším hráčem týmu.

„Po povedené juniorské sezoně s Vítkovicemi byl součástí testů Floridy. Odletěl do Stockholmu a tam se sám o sebe postaral a vše vyřešil. Zjistil, že vše zvládne. Sice ho nakonec nevzali, ale už věděl, že chce jít ven,“ zmínil Ctibor Melovský.

Matyáš, který paradoxně měl dříve problémy s drobnou postavou, tedy už druhou sezonu válí v Kanadě. A i letos je tahounem týmu v QMJHL a sbírá více než bod na zápas. V českém týmu na šampionátu dvacítek hraje druhého centra a zatím má na kontě sedm asistencí.

„Měl na tom mistrovství hlavně být už loni. Kdyby někdo sledoval, co hráči v Kanadě opravdu předvádějí, tak vidí, že měl už první sezonu v Kanadě výbornou,“ připomněl Ctibor Melovský 67 kanadských bodů z 66 utkání předešlého ročníku.

Minulost v Česku a růstové problémy si zkrátka vybraly svou daň. „Jasně, to se vším souvisí. Jel nyní do Švédska s tím, že to letos na něm bude stát. Nakonec z toho vyšla druhá lajna, hraje důležité momenty, je spokojený a cítí se dobře. Úplně nejlíp se cítí v důležitých pasážích zápasu,“ řekl Ctibor Melovský.

Matěj Přibyl se rozhodl pro opačnou variantu. Zůstat v Česku. „V jeho věku nám to nedávalo před touto sezonou úplně smysl. Je to jiné prostředí, smysl by to dávalo, pokud můžete odejít alespoň na dvě sezony. Přemýšleli jsme o tom, ale věděli jsme, že by to bylo jen na rok,“ řekl Václav Přibyl.

Vítkovice navíc slíbily Matějovi místo v extraligovém kádru mužů. „Bohužel to nedopadlo tak, jak jsme si všichni představovali. Teď je cílem dostat se do prvního kádru,“ dodal Matějův otec.

A cíl Matyáše Melovského? V Kanadě může snít i o NHL, přestože už přišel o dva roky draftu. Na ten se však upínat nemusí. Skvělé výkony na šampionátu dvacítek jsou zajímavá vizitka.

„Důležité je, aby mu to hrálo, bavilo ho to, posouval se a přišla nabídka ideálně z AHL, kde bude mít šanci se zlepšovat, cesta je daleká,“ uzavřel Ctibor Melovský.