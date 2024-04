Frustrace po prohraném finále. Trenér se zbavil medaile, zahodil ji do koše

Prohrát finále je vždycky bolestivé. Stříbrná medaile jako náplast na obrovské zklamání to v tu chvíli rozhodně nespraví. Michael Holmqvist se s tím vypořádal po svém. Zdrcený trenér hokejistů Djurgardenu se po prohrané sérii s Brynäsem o postup do nejvyšší švédské soutěže medaile zbavil, zahodil ji do koše.

Trenér hokejistů Djurgardenu Michael Holmqvist | Foto: Profimedia