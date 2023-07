Po úvodní sezoně v dresu pražské Sparty, kterou si navíc ještě prodloužil účastí na světovém šampionátu, měl rozhodně důvod k pořádnému odpočinku. Dvaatřicetiletého obránce a vítěze Stanleyova poháru Michala Kempného však s nohama na stole příliš často neuvidíte. „I po sezoně se snažím neustále udržovat, aby se moje tělo cítilo dobře,“ prozradil rodák z Hodonína, který před dvěma lety pomáhal místnímu regionu vzpamatovat se z tragických následků ničivého tornáda. Nejen o tom byla řeč v rozhovoru pro Deník.

Reprezentační obránce Michal Kempný na tréninku pražské Sparty. | Foto: se souhlasem klubu HC Sparta Praha

Kolik odpočinku si nakonec vyžádala uplynulá sezona?

Řekl bych, že tak nějak podobně jako vždycky. S rodinou jsme byli na dovolené v Řecku, navštívil jsem své kamarády, ale už po nějakém týdnu a půl volna jsem se dal zpátky do práce. Takže to byl takový aktivní odpočinek.

Máte nějaké své rituály, které během volna po sezoně pravidelně dodržujete?

Snažím se i v tomto čase neustále udržovat, abych se cítil dobře, stejně tak moje tělo. Žádné každodenní rituály asi úplně nemám, každopádně po celý rok, ať už je to sezona nebo ne, si zakládám na péči o své tělo. To mi pak pomáhá zůstávat v dobré formě.

Byl v tom relativně krátkém čase prostor otočit se doma na Moravě?

Určitě. Teď si nevzpomenu kolikrát, ale samozřejmě jsme byli. Mám tam svou rodinu, takže návštěvy proběhly.

Nedávno to byly přesně dva roky od děsivého tornáda, které zasáhlo vaši rodnou oblast. Pořád to má člověk před sebou, když tudy projíždí?

Myslím si, že to snad ani nejde nadobro vytěsnit z hlavy. Každopádně kdyby teď okolo projížděl člověk, který to prostředí a okolí vůbec nezná, tak by rozhodně neřekl, že tady někdy proběhlo tornádo. Samozřejmě tím, že jsem zde vyrůstal a znal všechna možná místa, tak určité změny vnímám. Nechci vůbec mluvit za ostatní, určitě jsou stále případy, kdy se problémy spojené s touto tragédií táhnou až dodnes, ale jinak věřím, že jsou všichni tak nějak v pořádku.

Pobavíte se o tom místními, nebo se debatám na toto citlivé téma spíše vyhýbáte?

Tak často tam zase nejsem, jelikož toho času je opravdu málo. Nicméně pokud by se neustále hrabali v minulosti, tak se z toho nejspíš nikdy nevyhrabou. Projížděl jsem jednotlivé vesnice a musím říct, že místní udělali za ty dva roky obrovský kus práce, aby dali do pořádku své domoviny a celkové zázemí. Neuvěřitelně je to spojilo a společně se z toho i za pomoci ostatních dostali, z čehož mám obrovskou radost.

Váš přesun do pražské Sparty jim však velkou radost asi neudělal, viďte?

To nedokážu říct, ale tímhle já se vůbec nezaobírám. Pro mě jsou nejdůležitější moje rodina a kamarádi, kteří mě neustále podporují a stojí za mnou, ať už mám na sobě jakýkoliv dres. Oni jsou ti, kteří vědí, co všechno za tím je a proč jsem se nakonec rozhodl pro Spartu. Naopak jsou moc rádi, že jsme se s rodinou vrátili do Čech a hrajeme tady.

Narážel jsem spíše na to, že jste si před rokem musel leccos vyslechnout. Navíc od lidí, kteří vás v Brně vynášeli do nebes.

Když budu mluvit zcela na rovinu a otevřeně, tak pro mě jsou názory cizích lidí naprosto nepodstatné. Rozhodl jsem se zkrátka podepsat ve Spartě a jestli se to někomu nelíbí, nebo jsem tím snad někoho urazil, tak upřímně říkám, že mě to vůbec nezajímá. Na druhou stranu vám nebudu lhát, určitě mě to malinko zamrzelo. V Brně jsem nějaký ten rok strávil a rozhodně na to vzpomínám jenom v dobrém. Ale takový je zkrátka hokejový život.

Zůstává Morava i navzdory tomu nadále číslem jedna ve vašem srdci?

Takhle já to vůbec neberu. Samozřejmě jsem neuvěřitelně vděčný za léta strávená na Moravě, během kterých jsem si našel několik skvělých kamarádů a vytvořil řadu krásných vzpomínek. Navíc je to můj domov a srdcová záležitost. Stejně tak se ale cítím doma nyní v Praze, kde jsme s rodinou moc spokojení a doufáme, že to takhle zůstane i nadále. Takže bych rozhodně nechtěl hledat žádné rozdíly v tom, jestli zrovna žijeme v Praze nebo na Moravě.

Takže v Praze je blaze, jak se říká?

Musím říct, že jsme opravdu nadšení. Prahu však samozřejmě znám už z dřívějších let. Jednak jsem jako mladý hrával za Slavii, to byl takový můj první kontakt s městem, ale také během angažmá v zámoří jsem se tady každé léto pravidelně připravoval se svými kondičními trenéry. Tím pádem to pro nás není žádná novinka, ale i přesto si to nyní všechno krásně sedlo a je nám v Praze moc dobře.

Michal Kempný v dresu pražské Sparty.Zdroj: se souhlasem klubu HC Sparta Praha

Už jste si našel svůj oblíbený rybník, kde můžete trhat osobní rekordy v otužování?

(smích) On to nemusí být striktně rybník. Obecně jsem velkým fanouškem přírody, máme chalupu na Vysočině, kam pravidelně jezdíme, ale i v rámci Prahy si rádi vyrazíme někam za město. Je to tady obrovské, člověku se naskýtá spousta možností, takže jsem si postupně našel svá oblíbená místa, kam chodím a kde mi to pomáhá.

Když už je z vás téměř Pražák, cestujete po městě i metrem?

Jasně. Jezdím metrem, autobusem, projedu se na kole a samozřejmě i autem. Snažím se tady využívat všechny dopravní prostředky. A asi bych se úplně nedefinoval jako Pražák. (smích)

První rok v dresu Sparty, mnoho dalších před vámi?

Doufejme, že to tak bude. Jednou z mých podmínek, když jsem se vracel ze zámoří, bylo najít ten nejlepší možný klub s ideálním prostředím i zázemím. Tohle hrálo při rozhodování opravdu velkou roli. A Sparta všechny tyto atributy splňovala. Za tu dobu, co budu hrát v rudém dresu, chci tady něco zanechat, vytvořit a hlavně něco vyhrát. Loňská sezona byla taková, jaká byla, ale já věřím, že se z ní dokážeme poučit a v následujícím ročníku budeme mnohem lepší.

Je pořád něco, co by dokázalo s vaší budoucností v Praze pořádně zamíchat?

Samozřejmě jako hokejista nikdy nevíte, co vám zrovna přijde do cesty, navíc sám sobě určitě nepředvídám nějakou budoucnost. Žiju přítomným okamžikem a snažím se soustředit jen na to, co nás čeká. A to je v tomto případě příští sezona. Co bude po ní nebo za pár let, to opravdu netuším. Navíc abych byl upřímný, tak to ani nijak zvlášť neřeším. Nechám se překvapit. (úsměv)

Michal Kempný.Zdroj: ČTK/Kamaryt Michal

Loňskou sezonu už jste tedy úspěšně hodil za hlavu?

Časem ano, ale určitě to nebylo hned. Oproti ostatním spoluhráčům jsem to měl malinko snazší, jelikož jsem musel okamžitě přepnout na reprezentaci a blížící se mistrovství světa. Nicméně po skončení jsem si celou sezonu zanalyzoval, prošel jsem si všechny možné věci a snažil se poučit. Čeká nás další práce, nebude to vůbec lehké, ale za celou kabinu můžu říct, že už se na další sezonu těšíme.

Ještě se chci vrátit k letošnímu mistrovství. Zejména k tomu, co se dělo posléze. Vy jste měl s trenérem Jalonenem velice dobrý vztah, že?

Na rovinu řeknu sám za sebe, že jsem s Karim neměl sebemenší problém. Oba šampionáty pod jeho vedením jsem si nesmírně užil, stejně tak i se všemi dalšími členy realizačního týmu. Bohužel ostatní věci už ze své pozice neovlivním. To je spíše otázka na vedení svazu a do toho já se určitě nechci pouštět.

Byl výkon národního týmu natolik špatný, aby měl za následek vyhazov hlavního trenéra?

To nedokážu posoudit. Před rokem v Tampere jsme získali bronz, letos to zkrátka nevyšlo podle představ. Ale upřímně, oba týmy byly naprosto odlišné. A ten letošní na lepší výsledek nejspíše opravdu neměl, což říkám s respektem ke všem klukům. Co k tomu více říct. Snad jenom poděkovat Karimu za odvedenou práci. Je to srdcař a člověk, který hokej opravdu miluje.

Navzdory tomu zůstává ve hře domácí šampionát. O motivaci máte zřejmě postaráno, že?

Je to pro mě obrovské lákadlo, nemám se za co skrývat. Beru to jako jeden z klíčových cílů do nadcházející sezony a udělám pro to úplně všechno. Samozřejmě prvotní je pro mě sezona ve Spartě, tohle můžeme řešit posléze. Moc dobře si ovšem uvědomuju, že to mohou ovlivnit i další faktory, jako je třeba zdraví. Každopádně ano, o motivaci mám rozhodně postarán