Podle mluvčí krajského ředitelství police České republiky Veroniky Hyšplerové „byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu Způsobení úpadku §224/1a“. I proto je Ústí s penězi na štíru. Vedení klubu navíc bude muset vysvětlovat další kauzu.

Agateljan se i přes zmiňované problémy s vyšetřováním policie, se kterými ale nemusí mít nic společného (klub převzal v listopadu 2023), dál snaží pro Slovan získat finanční prostředky. Pomoci by prý mohlo spojení se zahraničními sázkovými kancelářemi. Jenže… „Zatím nemají licenci pro Českou republiku. Jakmile obě společnosti splní pravidla, která jim ukládá zákon, neměl by být problém, aby tu fungovaly,“ informoval na tiskovce.

Větším problémem by mohlo být to, že v jedné z uvedených sázkovek má podíl sám Agateljan. A druhá patří jeho kamarádovi z Arménie. Také partnerství logicky přináší řadu otázek ohledně střetu zájmu.

Střet zájmů, ale…

Podle Zdeňka Tomíčka, sportovního právníka, člena kárné komise České advokátní komory by partnerství či sponzoring sportovního klubu se sázkovou kanceláří nemusely být po právnické stránce problémem. Takové spojení může být uskutečněno, přestože by došlo ke střetu zájmů.

„Je potřeba hlídat, aby byla současně zcela dodržena pravidla stanovená zákonem o hazardních hrách. Pokud by sázková kancelář klub přímo spoluvlastnila nebo ho sponzorovala, pak by jeho zápasy nemohla zahrnout do své sázkové nabídky. Tímto postupem by se však bylo třeba řídit i v situaci, kdyby sázkovou kancelář vlastnil pan Agateljan a zároveň působil v pozici CEO (manažerská pozice) hokejového klubu, což už se vlastně děje. Zákon pak také zakazuje sázet na zápasy osobám, které se na nich podílejí.“

Pokud tedy má Agateljanova sázkovka v nabídce zápasy Slovanu, vzniká velký problém. Právní úprava totiž chrání veškeré případy, kdy se provozovatel aktivně účastní sázkové příležitosti. Jinými slovy, i pokud by sázková kancelář spoluvlastněná panem Agateljanem se Slovanem jakkoli nespolupracovala, pak již skutečnost, že je pan Agateljan zároveň manažerem klubu, je důvodem, aby se na zápasy Ústí skrze sázkovou kancelář nesázelo.

„Zákon tak brání tomu, aby nemohla sázková kancelář ovlivňovat výsledek nebo vývoj sázkové příležitosti, což by v daném případě skrze pana Agateljana mohla. V uvedeném případě je zcela jasný střetu zájmů a je proto nezbytné zajistit objektivitu sázkových příležitostí, tj. neumožnit sázet na zápasy Slovanu,“ vysvětlil Zdeněk Tomíček.

Jestli jsou zápasy třetí nejvyšší hokejové soutěže včetně duelů Slovanu v nabídce, ale zjistit nelze. Boss Slovanu totiž zatím neřekl, o jako sázkovou kancelář se jedná, ani v jaké zemi působí. V minulosti ale uvedl, že podniká v Německu.

Jednoznačná odpověď chybí

Týkal by se zákon o hazardu i sázkové kanceláře, která působí právě na území těchto našich západních sousedů?

„Na tuto otázku není jednoduchá odpověď," připustil Tomíček. „Za hazardní hru provozovanou na našem území se považuje i taková hazardní hra, která je dálkovým přístupem (internetem) dostupná i u nás. Pokud by byla sázková nabídka umožněna jen v kamenných pobočkách v Německu anebo online po registraci osoby žijící na území Německa, pak by byl zákaz velmi pravděpodobně stejný, ale vyplýval by z německé právní úpravy a nikoli z českého zákona, který by se neaplikoval.“

A to není vše. „Pokud by totiž čeští obyvatelé měli k sázce z Německa skrze internet přístup a mohli by tak sázet, pak by se jednalo o hazardní hru provozovanou na našem území a došlo by nejen k porušení ustanovení, o kterém se bavíme, ale zřejmě i k provozování bez řádného oprávnění,“ objasnil sportovní právník.

Zároveň upozornil na to, že i Soutěžní a disciplinární řád ČSLH zakazuje sázet hráčům, trenérům, rozhodčím, delegátům i funkcionářům na výsledky utkání, kterých se účastní. Za tento přestupek proti pravidlům je možné uložit sankci v podobě zákazu činnosti.

Mikael Agateljan se podle svých slov snaží být transparentní, jenže některé jeho kroky vyvolávají pochybnosti. Například už jen to, že ústecký klub na konci minulého roku místo něj koupila jeho kamarádka Yvonne Havlíček, je podhoubím pro nedůvěru. Agateljan tak není majitelem klubu, je jen jeho zaměstnancem. Důrazně ale tvrdí, že se nejedná o žádné machinace.

„Přemluvil jsem ji, aby pro nás dělala. Majitelkou je kvůli papírování a podpisování, abych sem z Německa, kde žiji, nemusel pořád dojíždět. Je to dočasné řešení, abychom měli kontrolu za klubem, než přejde pod akciovou společnost, která bude finančně jinak zajištěná. Nehledejme v tom něco jiného," prosil na tiskové konferenci veřejnost. „Nepřišli jsme sem tunelovat, není tu nic k tunelování,“ dodal.

Pod bedlivým dohledem města

Počínání nového majitele HC Slovan Ústí nad Labem bude bedlivě sledovat také vedení města, i když v klubu nemá žádný podíl a tím pádem ani právo jakkoli ovlivňovat výběr sponzorů a partnerů.

„Hokejovému klubu ale přispíváme dotací. Pokud by se prokázalo porušení právních předpisů, tak by v ten moment město řešilo, co s bude s podporou do budoucna,“ uvedl Tomáš Kirbs, městský zastupitel a starosta centrálního městského obvodu Ústí nad Labem.