Bude to pro vás doma hodně výjimečné?

Jasně. Když jsem viděl, že se bude hrát v Plzni, tajně jsem si říkal, že bych si tu rád zahrál. I proto jsem rád, že jsme se s trenéry domluvili a můžu tady nastoupit. Chci si zápas užít a vyhrát ho. I když z něj mám obrovský respekt, jako z každého utkání v nároďáku.

Jak vznikla dohoda s trenérem Říhou, že odehrajete jen duel v Plzni?

Domlouvali jsme se dost dopředu a nevěděli, jak to dopadne. Zápasů je hodně a vždycky může přijít zranění. Navíc v době, kdy jsme se domlouvali, jsme ještě se Škodovkou hráli Ligu mistrů, takže se nevědělo, jestli v tomhle termínu nebudeme pokračovat. Jsem rád, že si můžu teď zahrát s nároďákem. Jak se to bude vyvíjet dál, teprve uvidíme. V mém věku je třeba, aby mi vydrželo zdraví. Teď to nějak klape, nechci víc předpovídat.

Reprezentační kouč ale naznačil, že s vámi počítá na Švédské hry. Je to tak?

To je těžké říct, je to až za dva a půl měsíce. Bavili jsme se o tom a uvidíme. Když se člověk podívá na program, nebude žádná přestávka. Může přijít zranění, únava.

Odrážejí se v tom vaše neblahé zkušenosti z předchozích vrcholných akcí?

Přesně tak, jsem už vycvičený, opravdu jsem toho nepříjemného zažil dost. Uvidíme, jak se to celé vyvine. Utíká to a zatím se daří.

V extralize excelujete. V čem je vaše kouzlo?

V Plzni se cítím fakt komfortně. Tým šlape, jak má. Táhneme za jeden provaz a daří se nám otáčet i zápasy, které se pro nás nevyvíjejí dobře. Takže to se potom všechno odráží i na individuálních výkonech.

Posbíral jste už 44 bodů, dal 23 gólů. Co na ta čísla říkáte?

Snažím se je nesledovat, i když úplně to nejde. Pořád se o tom píše. Rekordy a tak. Ale snažím se to eliminovat. Kdybych si to připouštěl, rychle by vše skončilo.

Dá se i v reprezentaci udržet průměr dvou bodů na zápas?

Uvidíme ve čtvrtek. (směje se) Extraliga je ligová soutěž a mezistátní zápas je zase na jiné úrovni. Sám jsem zvědavý, jaké to bude.

Před Karjala Cupem jste prý tvrdil, že nemáte formu.

Bylo to řečeno s nadsázkou, ale trenér to pustil ven. Forma se odvíjela i od zdravotního stavu, takhle jsem to myslel. Trošku jsme se nepochopili. Teď se budu snažit, abych herní pohodu přenesl i do reprezentace. Aby byli všichni spokojeni, i já.