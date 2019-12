„Měli bychom být ještě silnější než na Karjale, ale všichni nás budou brát zase vážněji. Vstup do turnaje tak bude důležitý,“ uvedl reprezentační trenér Miloš Říha. Kouč dopředu avizoval, že do branky proti Finům pošle Romana Willa a kapitánem bude domácí borec Milan Gulaš.

Zkušený útočník v extralize exceluje a teď se poprvé od startu na mistrovství světa předvede v národním týmu. „Zahrát si doma za nároďák bylo mým tajným přáním. Jsem rád, že tady můžu nastoupit. Chci přispět k vítězství,“ prohlásil třiatřicetiletý borec.

Gulaš nastoupí jen do bitvy s Finy a na zbývající dva zápasy do Moskvy neodletí. Do dnešního zápasu naskočí v elitní formaci s Tomášem Filippim a Martinem Zaťovičem. „Milan je ve formě a dostal vedle sebe hráče, kteří mu budou umět vyhovět i nahrát. Reprezentaci si už osahal, má chuť a jdeme podle domluvy,“ sdělil asistent trenéra Robert Reichel.

Pozor na přesilovky

Finové přivezli na západ Čech šest hokejistů ze zlatého týmu, ale také osm nováčků. Stejný počet hráčů z výběru Suomi si už předtím zahrálo domácí Karjalu. „Viděl jsem jejich trénink tady v Plzni. Mají nasazení, výborně bruslí. Celoplošně po nás budou chodit. Jejich systém bude podobný, jaký hráli na Karjale. Těžký soupeř, který má výborné přesilovky,“ hodnotil Reichl.

A ocenil zájem českých hráčů o reprezentaci. „Kluci chtějí jezdit, na nároďák se teď všichni těší. Napomáhají tomu výsledky. Dařilo se na mistrovství světa, povedla se Karjala. Od něčeho jsme se odrazili,“ zdůraznil trojnásobný mistr světa a člen zlaté party z olympijského Nagana.