/FOTOGALERIE/ Kulaté padesátiny oslaví v neděli 25. června další z plejády slavné generace českých hokejistů - brankář Milan Hnilička. Výraznou stopu zanechal pozdější olympijský vítěz a mistr světa také v Kladně, kde dosud žije.

Milan Hnilička. | Foto: Deník/Jiří Koťátko

Původem byl ale později celosvětově uznávaný gólman odchovancem Litoměřic. Po žákovské kategorii už se stěhoval do Kladna a nečekaně brzy se tady probojoval do A mužstva. Bylo mu pouhých 16 let, 2 měsíce a 30 dnů, když za stavu 4:0 pro domácí Brno střídal Jaroslava Kameše. Hnilička nakonec pomohl k remíze 6:6 a jen dodnes nejmladším brankářem, který naskočil v ostré soutěži za Kladno. A zároveň druhým nejmladší hráč celkem - po Tomáši Plekancovi.

S Kamešem se střídali v bráně i ve slavném ročníku 1989/90, kdy mladičká dvojka dovedla mužstvo až do semifinále play-off proti Spartě. Kladno s později slavnými hráči Jágrem či Procházkou a s Hniličkou v bráně dotáhlo sérii až do pátého rozhodujícího zápasu a nakonec vybojovalo čtvrté místo.

Hnilička pak ještě hájil branku Kladna další dvě sezony, aby se poté vydal za zámořským snem. Ten se napoprvé nepovedl, za tři sezony se v Kanadě mladý gólman neprosadil do NHL, a tak se rozhodl, že se vrátí domů. Pro Hniličku to byl dobrý krok, v Kladně zase hodně chytal a zejména po odchodu slavného kvarteta Kaberle, Vejvoda, Patera, Procházka do Švédska zahrál svou nejlepší sezonu. Vychytal čtyři čistá konta, měl parádní úspěšnost zákroků 92,81 a hodně oslabený tým kouče Jana Novotného dotáhl až do play-off.

V něm také odchytal proti Vítkovicím svoje poslední zápasy v kladenském dresu. Rozloučil se ve 3. čtvrtfinále 18. března 1997, kdy po pěti inkasovaných brankách přenechal místo mezi tyčemi Martinu Chladovi. Kladno tehdy prohrálo s Vítkovicemi 3:8 a celkově 0:3 na zápasy.

Gól přes celé kluziště

Hnilička poté zamířil do Sparty a následně znovu do Ameriky, kde už do se NHL prosadil (zejména v Atlantě). Po návratu do Čech už za Kladno nikdy nechytal, i když se o jeho angažování párkrát mluvilo. Stal se hvězdou Liberce, s nímž také odehrál v Kladně asi nejproslulejší zápas, v němž domácí při výluce v NHL v roce 2005 prohrávali 2:4, ale zásluhou hvězd v čele s Jágrem vyrovnali a v poslední vteřině nachytal Hniličku ranou přes celé kluziště Tomáš Kaberle.

Hnilička byl součástí týmu olympijských šampionů z roku 1998, byť se tehdy při zápasech do výstroje nepřevlékal, a má také tři tituly mistra světa. Zejména ten v roce 2001 byl cenný, byl totiž jedničkou týmu a nejlepším gólmanem turnaje. O dva roky dříve v Lillehameru zase začal jako dvojka za Romanem Čechmánkem, ale v rozhodujících zápasech už hájil českou branku Kladeňák.

V národním týmu odchytal celkem 106 utkání a pouze čtyři borci jich mají víc: Jiří Holeček, Vlado Dzurilla, Dominik Hašek a Petr Bříza.

Za kladenské áčko stihl za 5 sezon 195 ligových startů a v tomhle ohledu je šestý v historickém pořadí mezi kladenskými brankáři. Za Kladno má 9 vychytaných nul.

Vždycky měl i mimo led vynikající vystupování a tak se později stal politikem. Dokonce i poslancem Parlamentu ČBR a následně šéfem sledované Národní sportovní agentury. Od září 2022 je sportovním manažerem české hokejové reprezentace.