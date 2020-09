Martin Vojtek, bývalý nejlepší gólman extraligy, odchovanec Přerova:

Poznal jsem Miloše Říhu jako trenéra i jako člověka. Byl velkou osobností českého hokeje, vynikajícím hráčem i trenérem. V Přerově začal celou svou skvělou kariéru, hráli jsme pod ním o extraligu. Je to hrozné, byl to mladý chlap a přerovský patriot. Těžko hledám slova.

Martin Zaťovič, útočník Komety Brno, odchovanec Přerova:

Je to pro mě samozřejmě nepříjemná a nečekaná zpráva. Je to obrovská škoda, zemřel mladý člověk. Je to velká ztráta jak pro jeho rodinu, tak i pro český hokej. S tím se člověk nevypořádá jen tak. Zažil jsem jej jako trenéra v reprezentaci, měl své metody, byl hodně emotivní a rázný, chtěl všechno vyhrát a hned, nenechal si do toho mluvit.

Petr Dočkal, trenér mládeže HC Zubr Přerov

Naposledy jsem se s ním viděl na benefičním fotbalovém utkání v Kozlovicích. Mluvili jsme spolu a už bylo vidět, že není v dobré kondici. Jsem z toho v šoku. Nečekal jsem to. Vzpomínám na něj jen v nejlepším, je to jedna z největších osobností přerovského sportu. Znal jsem Miloše jako spoluhráče z jedné lajny i jako trenéra. Pro český hokej mohl udělat ještě spoustu dobrých věcí, je nedoceněnou osobností."

Vladimír Kočara, hlavní trenér HC Zubr Přerov:

V první chvíli to pro mě bylo obrovské překvapení, přestože člověk věděl, že je v nemocnici. Trénoval mě jako mladého hráče, byl přísným koučem, zažil jsem s ním tvrdé tréninky a jsem za to rád, že jsem měl možnost jej jako svého trenéra zažít. Když jsme měli v posledních letech možnost, tak jsme si o hokeji popovídali. Respektoval náš klub, zajímal se o přerovskou mládež. Přeji upřímnou soustrast jeho nejbližším, český hokej přichází o výborného trenéra.

Tomáš Pluháček, jednatel HC Zubr Přerov, ředitel pivovaru Zubr:

S panem Říhou jsme ještě před dvěma měsíci objížděli v rámci akce pro fanoušky naše hospody, o to větší to je pro mě šok, přestože jsme věděli, že je v nemocnici. Pro mě byl Miloš Říha srdcař oddaný hokeji a rovný chlap. Vždy podporoval přerovský hokej a rád se sem vracel. Pro český hokej i jeho nejbližší je to velká ztráta, odešel v mladém věku.