Dlouhé čekání je u konce. Výsledek? Hokejovou Spartu povede (opět) Hořava

„Dlouhodobě? Varaďa chtěl tři roky. Pan Hořava rok a půl. To je opravdu dlouhodobé. Za poslední týdny už stejně víc klesnout nemůžeme. Komedie okolo trenéra byla poslední kapka. Fandit nepřestanu, ale tohle už je fakt moc,“ dráždí jednoho z fanoušků prohlášení klubu, že jde o dlouhodobý kontrakt.

Podrážděné reakce na vyjádření Tona

Pro Hořavu už jde o čtvrté působení ve Spartě. Působil zde v sezoně 2009/10 a 2010/11, poté přišel zachránit čtyřnásobného mistra České Republiky v únoru 2020 ve dvojici s Josefem Jandačem.

„Tohle je komedie která je nedůstojná na všechny strany. Volba padla na Hořavu aby svatá trojice Snopková, Hlinka, Ton měli klid a jeli si dál to svoje. Protože Varaďa by jim do toho až moc mluvil a to by se jim nelíbilo. Zase další provizorní řešení, než konečně bouchnout do stolu a změnit směr celé organizace který je už 15 let špatný. Protože dvě prohraná finále za tak dlouhou dobu opravdu neberu jako úspěšnou éru,“ píše jeden z příznivců.

„Gratuluji, mohli jsme mít nejlepšího trenéra a máme tu chlapa, kterému dáváme čtvrtý pokus a za půl roku nám řekne, že je unavenej z českého hokeje,“ je smutný další.

Při představování Hořavy podráždila fanoušky Sparty jedna věc. I přestože nebylo veřejným tajemstvím, že Sparta nakonec chtěla dát přednost Varaďovi, prohlásil sportovní ředitel Petr Ton, že byl Hořava volbou číslo jedna. „Máme za sebou hodně náročné vyjednávací období. Ač si to Miloš možná nemyslí, pro nás byl od začátku volbou číslo jedna. Do Sparty patří, k týmu se připojí ve čtvrtek. Dohodu s jeho kolegou právě finalizujeme. Jeho jméno oznámíme hned, jak se domluvíme,“ uvedl sportovní ředitel Petr Ton na klubovém webu.

„Nejenom, že jsme ze sebe udělali idioty na ledě, ale ještě tahle komedie okolo trenéra… tahle sezóna je fakt vrchol,“ reaguje jeden z fanoušků.

Hořava má platný kontrakt do konce příští sezony. Povede se mu setrvat na Spartě do konce smlouvy?