Na žádného jiného hokejistu v NHL se v uplynulých třech sezonách nesnášel tak hustý déšť chvály a superlativů. Nejrychlejší, nejtalentovanější, nejúžasnější. „To snad není člověk, to je robot,“ žasli fanoušci i experti. Už se zdálo, že o Connoru McDavidovi není dál co říct.

SUPERSTAR. Jeden z nejlepších hokejistů světa Connor McDavid | Foto: ČTK/ZUMA/Daniel Lea

Jenže začal nový ročník a tenhle kanadský mladík znovu překonává sám sebe. Zdálo se to nemožné, ale on je ještě lepší než dřív. Angličtina (a zřejmě ani žádný jiný jazyk) nemá dostatek výrazů, které by McDavidovu výjimečnost popsaly.