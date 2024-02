Toronto - Detroit 10:7 (26. únor 2022)

Zdroj: Youtube

Hned dvakrát v jedné sezoně padlo sedmnáct branek. Souboj tradičních klubů Original Six mezi Torontem a Detroitem rozhodl čistým hattrickem domácí útočník, ale Auston Matthews, jak by se dalo čekat to nebyl. Hvězdou zápasu se stal jeho spoluhráč Mitch Marner, který třemi góly v řadě ve druhé periodě zařídil Meaple Leafs vedení 6:1. Marner se mimochodem prosadil dokonce čtyřikrát.

Po všem ale po dvou třetinách nebylo. Detroit i zásluhou Filipa Hronka se dokázal dostat na 7:8, domácí si ale vítězství nenechali vzít. Hronek tak zažil další výprask. Byl to vůbec první zápas se 17 góly po více než 10 letech, jak připomíná web The Hockey News.